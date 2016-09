Chivas perdonó, y Jaguares alcanzó

Con goles de Carlos Salcido y Alan Pulido (quien se estrenó) los tapatíos tuvieron la ventaja, pero no supieron conservarla

GUADALAJARA, JALISCO (15/SEP/2016).- En el cierre de la fase de grupos, Jaguares y Chivas terminaron igualados 2-2 en el Estadio Zoque, con lo cual los chiapanecos finalizaron como líderes del Sector 2 con seis unidades y los tapatíos llegaron a cinco, para concluir su actividad en segundo lugar. Ahora los rojiblancos serán visitantes contra el Morelia en los Octavos de Final.

Algunos jugadores de Chivas quedaron a deber en su actuación individual, como Miguel Ponce, “Gullit” Peña, Marco Bueno, Carlos Villanueva, el arquero Antonio Rodríguez, “Gallito” Vázquez, quienes demostraron que están lejos del nivel que se espera de ellos. Alan Pulido debutó como goleador.

Al minuto 4, la zaga del Guadalajara se descuidó, dejó desprotegido el sector izquierdo donde Jaime Ayoví se puso mano a mano frente a Antonio Rodríguez, se lo quitó, pero su disparo se estrelló en el poste y Alanís envió a tiro de esquina.

Cuando corría el 12’, le anularon un gol a Alanís, se encontraba en posición adelantada. Los rojiblancos intentaron reaccionar buscando tener la posesión de balón.

Jesús Escoboza abrió el marcador al 19’, desde los 11 pasos. Osvaldo Alanís cometió penal al jalar de la camisa a Javier “Chuletita” Orozco. El arquero rojiblanco Antonio Rodríguez adivinó el disparo, alcanzó a tocar el esférico, pero no fue suficiente para evitar la caída de su arco.

Los rojiblancos al 32’ encontraron el empate vía Carlos Salcido, quien aprovechó un tiro de esquina cobrado desde la punta izquierda, el balón fue al manchón del tiro penal y pese a traer pegado a Escoboza, ganó en la posición y metió cabezazo fuerte, para vencer al arquero local.

Alan Pulido, al 34’ entró al área con balón dominado, pero Paredes le cometió falta y el árbitro Roberto Ríos marcó penal. El mismo “AP9” cobró desde el manchón penal, el disparo fue a media altura a la derecha y marcó su primer tanto como rojiblanco.

En el arranque del segundo tiempo, al 47’, “Gullit” Peña filtró balón para “Gallito” Vázquez, quien se paró frente al arquero y le hizo “sombrerito”, pero no salió con potencia el esférico y la zaga terminó sacando el peligro. En el contrarremate Pulido envió el disparo hacia afuera.

Al 74’ Jaguares igualó el tanteador. Desde la zaga se mandó un pase largo, brincando líneas, Salcido no midió bien el balón, Escoboza no perdió de vista el viaje del esférico y lo terminó ganando, para luego ponerle un “sombrero de charro” a Rodríguez, con el cual marcó el empate 2-2.

Los Octavos de Final

Morelia vs. Chivas

Puebla vs. UdeG

América vs. Veracruz

Jaguares vs. Atlante

Juárez vs. Alebrijes

Cruz Azul vs. Mineros

Querétaro vs. Lobos BUAP

Toluca vs. León