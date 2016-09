Porto, con mexicanos, empata ante Copenhague

Con Layún, Herrera y Corona, los dragones terminan 1-1 en primer partido de Champions

OPORTO, PORTUGAL (14/SEP/2016).- Porto, equipo donde militan los mexicanos Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Corona, consiguió un punto en su primer partido de Champions League, luego de igualar 1-1 ante el cuadro de Copenhague.



La tercia de jugadores tricolores se presentó en el once inicial con el que los blanquiazules abrieron su camino en la Liga de Campeones de Europa, en este encuentro efectuado en el estadio del Dragón.



El equipo local se puso por delante a los 13 minutos de cotejo por conducto del brasileño Otávio da Silva, quien mandó guardar el esférico en las redes tras recibir una asistencia del delantero André Silva.



Con "Tecatito" Corona en el ataque, los Dragones intentaron aumentar la ventaja durante el primer tiempo, sin embargo, a pesar de haber creado tres disparos desde fuera del área y una oportunidad directa al marco no pudieron duplicar la cifra de la pizarra.



Luego de la escasa puntería de los portugueses para concretar, el conjunto visitante aprovechó esa situación y empató el encuentro 1-1 con anotación del danés Andreas Cornelius, quien le echó a perder la fiesta al Porto al minuto 52.



Tan solo 10 minutos más tarde la oportunidad de Corona para marcar se terminó, ya que abandonó el terreno de juego, seguido por su compatriota Herrera ocho minutos más tarde para seguir apoyando a su equipo desde el banquillo.



No obstante, los cambios no influyeron en la historia del encuentro y ambos equipos terminaron por dividir unidades para ubicarse con un punto en el grupo G, sector que lidera Leicester City con tres unidades luego de vencer 3-0 al conjunto de Brujas.