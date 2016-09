Edson Rivera acusa falta de oportunidades

''Entrando pocos minutos en diferentes partidos no es lo ideal para despegar'', dice el delantero

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- Arrancó su carrera dando esbozos de que podría ser la siguiente joya de la corona rojinegra, siendo seleccionado nacional y goleador en torneos juveniles. Sin embargo Edson Ulises Rivera ha tenido una historia futbolística, que si bien ha sido corta, ha estado llena de altibajos, de pocas oportunidades, de sinsabores, jugando en Europa y participando en Mundiales Juveniles.



"Quizá también la continuidad que no he tenido, las oportunidades creo que han sido en circunstancias no favorables para mí, para el paso del equipo. Pero no he podido encontrar la continuidad que quisiera, creo que también entrando de pocos minutos en diferentes partidos no es lo ideal para despegar", dijo el delantero rojinegro de 24 años de edad.



Durante la pretemporada, todo parecía indicar que Edson Rivera sería titular en el Atlas, que sería el compañero en ataque de Jefferson Duque y que el suplente sería Martín Barragán, pero una lesión en un partido amistoso de pretemporada, hizo que las cosas cambiaran y fue Barragán el titular, hoy goleador y seleccionado nacional mayor, y Rivera es suplente y espera un lugar entrando de cambio.



"Parecía que iba a tener la oportunidad de la continuidad que buscaba, pero la lesión fue muy fuerte desgraciadamente. Tuve una rehabilitación buena, pero los tiempos no se podían acelerar, se hizo recuperación natural y sí me ha costado el volver a agarrar el ritmo que traía", siguió Edson Rivera.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES