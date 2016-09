El apoyo a Duque es a tope: Flavio Santos

La plantilla del equipo de Atlas demuestra su soporte al delantero colombiano

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- A pesar de que no ha conseguido un solo gol en lo que va del torneo, el plantel completo del Atlas le demuestra su apoyo al delantero Jefferson Duque, así lo señaló este miércoles Flavio Santos antes de comenzar el entrenamiento en La Madriguera.

"Creo que en lo personal es un respaldo que le doy a él, uno no puede criticarlo por la forma en que no hace goles, es parte del futbol, no se le ha dado, las ha tenido y no se le ha dado. La confianza la tiene por parte del grupo y el entrenador, sabemos que la presión está cayendo por no hacer gol, eso lo decide el técnico, pero uno como compañero tiene todo el apoyo", dijo Flavio, quien por cierto no es titular en el equipo del "Profe" Cruz.

Por otro lado, los Zorros continúan con su preparación para encarar a los Rayos del Necaxa el próximo sábado en el Estadio Jalisco, y a decir de Flavio Santos, no será un encuentro fácil, a pesar de que los hidrocálidos juegan su primer torneo luego de regresar al máximo circuito.

"A modo no lo creo, va a ser un rival difícil, traen toda la confianza de haber conseguido varios puntos ya y venimos no para abajo sino con un tropezón ante León, volver al camino que se venía haciendo", siguió el canterano rojinegro.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES