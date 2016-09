Trepidante inicio de la NFL

La primera semana de este deporte transcurrió cargada de emociones en el emparrillado

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- Los primeros 16 juegos de la temporada regular de la NFL quedaron atrás y la mejor Liga de futbol americano del planeta nos dejó varios asuntos para la reflexión, gracias a los resultados que se presentaron, algunos dentro de lo esperado y otros para nada imaginados.

Desde la definición de cuatro partidos por sólo un punto de diferencia, primera vez que ocurre esto en la historia de la Liga en una semana inaugural, hasta la blanqueada que los 49ers le propinaron a los Rams en el último duelo de la Semana 1, el arranque de la temporada dejó un vistazo superficial de lo que puedan deparar las siguientes 16 semanas, aunque aún es pronto para decir qué equipos se separan del resto y son verdaderos contendientes.

Por otro lado, récords de la Liga y marcas personales se alcanzaron esta semana, con Cam Newton llegando a 44 TD por tierra, la mejor cifra en la historia para un mariscal de campo, así como acumular 32 partidos con al menos un envío de TD y un TD por tierra, superando en ambos rubros a Steve Young. Por otra parte, Larry Fitzgerald, receptor de los Cardinals de Arizona, llegó a 100 recepciones de anotación, con los dos pases que atrapó en las diagonales en el duelo frente a los Patriots.

La primera semana de la NFL fue vibrante y borró toda la amargura que en los aficionados a esta Liga se acumuló a lo largo de los siete meses anteriores y que ahora, desde los jueves y domingo a domingo estarán pendientes de los resultados de sus equipos favoritos. Mientras tanto, presentamos lo que el arranque de la nueva temporada de la NFL nos dejó.

EN SITIO DE HONOR

Garoppolo responde a la exigencia

Desde que la suspensión de cuatro juegos a Tom Brady fue reinstaurada, los Patriots lucían como víctimas ante los Cardinals, en el arranque de la campaña para ambos equipos; la etiqueta se acentuó al confirmarse la ausencia de Rob Gronkowski (TE) y el tackle titular Nate Solder, con un Jimmy Garoppolo teniendo su primera oportunidad como titular. Sin embargo, el suplente de Brady respondió como si llevara varios años bajo los controles de los Patriots y con una tarjeta de 24 envíos completos de 33 intentos para 264 yardas y un TD, un envío de 37 yardas a Chris Hogan, comandó la victoria 23-21 de Nueva Inglaterra sobre Arizona.

Wentz muestra valor

Después de que Sam Bradford fuera enviado a Minnesota a cambio de una selección de primera ronda, la lógica ponía a Carson Wentz como mariscal de campo titular de los Eagles, lo que así resultó. La selección número dos global del más reciente Draft no se mostró frío y guio a su equipo a una victoria convincente de 29-10 sobre los Browns. Se podrá decir que el rival no pueda funcionar como parámetro para el pasador novato, pero Cleveland estuvo atacando constantemente a Wentz, quien mostró entereza y no le temblaron las piernas y brazo en su debut como profesional.

Riesgo triunfador

La primera semana de la NFL tuvo cuatro juegos que se definieron por diferencia de un punto, uno de ellos el Oakland-Nueva Orleans, jugado en casa de los Saints, donde, con 52 segundos por jugar, el entrenador en jefe de los Raiders, Jack del Río “fue por todas las canicas” al decidir ir por una conversión de dos puntos luego de que Derek Carr conectara un pase de anotación de 10 yardas con Seth Roberts. El riesgo le funcionó al coach del Río para que su equipo se impusiera 35-34 y ser el primer equipo desde los Broncos de 2008 en la semana dos en lograr una conversión de dos puntos para tomar la ventaja en el marcador en el último minuto de juego.

DE VERGÜENZA

Se electrocutan a sí mismos

Los Chargers de San Diego parecían encaminados a una victoria segura en su visita a Kansas City, después de tener una ventaja de 21 puntos hacia la mitad del tercer cuarto, pero un aguerrido Alex Smith que conectaba con sus receptores y sus corredores Spencer Ware y Charcandrick West, igualó el marcador a 27 puntos en el último cuarto, para terminar por imponerse en tiempo extra con un acarreo del mismo Smith hacia las diagonales. Para hacer un poco más trágica la caída de los Chargers, en este encuentro Keenan Allen, el receptor principal de Philip Rivers, salió con una lesión de ligamento anterior cruzado, lo que hace que se pierda el resto del año.

RG3 y fuera

Desde que la franquicia de los Browns reapareció en Cleveland en 1999, pesa una maldición de la cual este equipo no se puede desprender año con año. Intento tras intento de reconstrucción se ha hecho con un equipo que simplemente no puede encontrar el camino de la fortuna y un golpe más a sus alicaídas aspiraciones se dio luego de su derrota ante los Eagles, al confirmarse el lunes la lesión en el hombro izquierdo de Robert Griffin III, lo cual le ganó un lugar en la lista de reservas lesionados, por lo que se perderá al menos la mitad de la campaña, lo que mina el proyecto del nuevo entrenador Hue Jackson y sepulta las aspiraciones de RG3 de revivir lo que parecía ser una promisoria carrera en la NFL.

Cambio y nada

Los Rams se mudaron en enero de San Luis a Los Ángeles y parece que se trajeron consigo la mediocridad que los acompañó en sus últimos años en su anterior ciudad, pues en el último encuentro de la semana, el juego de lunes por la noche ante los 49ers, ni las manos metieron, al ser blanqueados 28-0. Para colmo de males, la ofensiva no caminó en toda la noche, con un Case Keenum errático y con la primera selección global del Draft, Jared Goff, inhabilitado para jugar, además de que Todd Gurley, corredor estelar del equipo, fue limitado a sólo 47 yardas en 17 acarreos; el remate llegó con la expulsión del liniero defensivo Aaron Donald, quien fuera novato defensivo del año en 2014.