La maldición del delantero extranjero en Atlas

En los últimos torneos los rojinegros han apostado por traer atacantes de fuera con el objetivo de que se conviertan en romperredes, pero han fracasado en el intento

GUADALAJARA, JALISCO (14/SEP/2016).- Si de algo ha adolecido el Atlas, sobre todo ahora en la nueva era de Grupo Salinas, ha sido de un buen centro delantero, un jugador que se eche al hombro la responsabilidad de ser el goleador, no sólo del equipo, sino del torneo, pero esto ha sido un fracaso rotundo. Nombres extranjeros han sonado, futbolistas mexicanos, argentinos, colombianos o paraguayos han llegado a las filas rojinegras y no ha pasado nada con ellos.

Jugadores como Gonzalo Bergessio, José María Ortigoza y Franco Arizala, que ya no están en el equipo, así como los actuales delanteros Jefferson Duque y Luis Nery Caballero, todos ellos atacantes extranjeros, han fracasado vistiendo la camiseta del Atlas, y es que se espera mucho de ellos por parte de la afición que tanto exige goles, pero estos hombres han quedado a deber.

Uno de los hombres que va por fuera, encargado de enviar centros al área esperando que sean rematados por sus compañeros de ataque, es Cándido Ramírez, quien acepta que las oportunidades de anotar existen, pero hay poca tranquilidad a la hora de definir.

“Lo trabajamos siempre, sabemos que en cualquier momento se puede dar esa oportunidad. Generamos oportunidades, en el momento en que las convirtamos creceremos en confianza y vamos a mejorar”, comentó el volante por izquierda del Atlas.

Cándido explicó que para poder concretar todas esas oportunidades de gol, han trabajado en lo mental, pero lo mejor es trabajar “en lo futbolístico, en la cancha todos nos exigimos, damos un extra, hay compañeros que empezamos a entrenar antes, que trabajamos en lo que nos haga falta, siempre hay oportunidades para mejorar y así lo hacemos, hay muy buena comunicación con el cuerpo técnico y eso es importante, trabajamos y cada quien es autocrítico, sabe que tenemos que mejorar, eso lo hacemos cada entrenamiento”.

Los goles están en casa

En las ocho jornadas que se han disputado hasta el momento en el Apertura 2016, los rojinegros han hecho la cantidad de 11 goles, sin embargo resalta que los goleadores son hombres de casa, hombres como Martín Barragán que lleva tres anotaciones, Cándido Ramírez con dos, que no es canterano, pero sí mexicano, demuestran que se puede confiar en el futbolista nacional.

Flavio Santos y Luis Robles son otros dos elementos de cantera que se han hecho presentes en la tabla de goleadores con una anotación cada uno, mientras que han caído dos autogoles a favor de los Zorros. El único jugador extranjero que ha perforado las cabañas rivales, ha sido el central colombiano Jaine Barreiro en dos ocasiones.

Pero elementos de ataque de la cantera, como Edson Rivera y Jahir Barraza, no han visto la suya, no han anotado un solo gol, incluso Barraza no está siendo considerado por el técnico José Guadalupe Cruz y no ha sumado minutos en el torneo.

LOS FORÁNEOS MÁS PRODUCTIVOS

• Bruno Marioni (2008-2009)

Hizo 18 goles en 45 partidos

• Robert de Pinho

Llegó en 2003 al Atlas.

Anotó 16 goles en 21 partidos.

OTROS CASOS

• José María Ortigoza

Llegó al Atlas procedente de Cerro Porteño de Paraguay en 2014, en donde anotó cinco goles en 19 partidos.

Vistiendo la camiseta de los Zorros jugó 12 encuentros y solamente anotó dos goles, estuvo un solo torneo y después regresó a su país.

• Luis Nery Caballero

Llegó al Atlas en 2014, procedente del Krylia Sovetov Samara, de Rusia, donde anotó 16 goles en 60 partidos. Con los Zorros ha jugado 40 encuentros, todos en su primera etapa, donde anotó ocho goles. En su segundo periodo no ha jugado con el primer equipo.

• Gonzalo Bergessio

Llegó a México para el Atlas en 2015 procedente de la Sampdoria de Italia, en donde jugó 24 partidos y solamente hizo dos goles en un año. Vistiendo la camiseta de los Zorros jugó 28 cotejos, anotando cuatro goles, entre 2015 y 2016. Al no ser considerado por el actual cuerpo técnico, la directiva finiquitó la relación con Gonzalo, quien regresó a su país para militar en el San Lorenzo de Almagro.

• Franco Arizala

Desde 2010 llegó al futbol mexicano para enrolarse en las filas del Pachuca, después pasó por Chiapas y León para finalmente en 2015 llegar al Atlas, en donde hizo nueve goles en 34 partidos que disputó.

• Jefferson Duque

Campeón goleador en 2015 con el Atlético Nacional de Colombia, en donde realizó 15 goles. En el Clausura 2016 llegó al Atlas, en donde hizo seis goles, sin embargo para este Apertura 2016 la pólvora ha estado mojada, ya que no ha hecho un solo gol.

SABER MÁS

Goles de Atlas en el Apertura 2016

Martín Barragán: 3

Cándido Ramírez: 2

Jaine Barreiro: 2

Flavio Santos: 1

Luis Robles: 1

Autogoles: 2

Total: 11