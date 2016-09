Charros, con la mira puesta en el título

La novena jalisciense está por arrancar su etapa de pretemporada de cara al inicio de la campaña 2016-2017

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- El camino para los Charros de Jalisco rumbo a la temporada 2016-2017 de la Liga Mexicana del Pacífico comienza en Lagos de Moreno, en donde estarán concentrados, y para Armando Navarro, presidente del equipo, el único objetivo que existe para la siguiente campaña es obtener el primer campeonato en la corta historia de la novena jalisciense en el circuito del beisbol invernal mexicano.

Durante el inicio oficial de la pretemporada, Navarro aseguró que el manager Homar Rojas es el indicado para llevar a buen puerto a los Charros de Jalisco en la que será su tercera campaña en el profesionalismo.

“Estamos convencidos, toda la directiva está segura que Homar nos va a llevar al objetivo que es el título. Este es el año grande de Charros de Jalisco, es el año de la consolidación, se han logrado las dos grandes metas: la primera fue regresar el beisbol a Guadalajara y la segunda fue traer el Mundial de beisbol a Guadalajara. El tercer objetivo es el título y júrenlo que lo vamos a cumplir”.

Solidez inspira confianza

A su llegada a Guadalajara, el manager de la novena azul, Homar Rojas, se dijo confiado en la fortaleza que tanto directiva como plantel ha demostrado durante los primeros dos años de Charros en la Liga Mexicana del Pacífico, por lo que tratará de cumplir con las expectativas de la afición tapatía.

“Es un panorama totalmente diferente, la estructura en esta organización es muy sólida y tener un equipo sano y hacer tu plan de trabajo desde el primer día de preparación me da mucha seguridad de sacar lo mejor de cada jugador. La situación en la que llegué el año pasado era muy complicada, pero ahora es diferente, vamos a estar en muy buena posición para esta temporada”.

El timonel regiomontano declaró que tratará de imponer un estilo de beisbol rápido y agresivo en sus dirigidos, por lo que enfocará su labor en lograr que todos los peloteros jueguen de la mejor manera.

“A mí me gusta mucho que mis jugadores corran mucho, no estar siempre esperando el jonrón con dos o tres bateadores de fuerza, me gusta que mis jugadores hagan muchas jugadas. Vamos a tener un mes de entrenamiento y ahí les diré el porqué y el cómo quiero que jueguen, para cuando llegue el inicio de la temporada estar listos. Tengo la gente necesaria para poder jugar al beisbol como a mí me gusta”.

Picheo, tarea por mejorar

En la pasada temporada fue considerado como el “talón de Aquiles” del equipo jalisciense, pero en esta ocasión, Rojas tratará de que el picheo se convierta en una de las partes que mejores dividendos entregue para los Charros de Jalisco.

“Tenemos que ser más profundos en el tema del picheo, sobre todo con la gente que va a venir a reforzarnos del extranjero y la llegada de Héctor Ambriz, queremos que esté sano, además de ver a los jóvenes que vendrán a pretemporada. Si tenemos manera de acomodar a cada pitcher, estoy seguro de que estaremos bien, con una rotación sólida; hay muchos brazos listos para esta Liga”.

En duda, participación de Arredondo

Para esta campaña, la participación de Eduardo “Mosco” Arredondo como jardinero de los Charros de Jalisco está en duda. Según Gabriel Low, gerente deportivo del equipo jalisciense, esto se debe a que el pelotero veracruzano, quien ha sido uno de los consentidos del público de Jalisco, no está convencido de continuar en las filas de este equipo.

“En el jardín central estamos analizando la posibilidad de un extranjero, aunque Alejandro Ortiz es un muchacho que va para arriba y yo creo que él puede ser un magnífico jardinero central, batea, corre y también sabe batear con fuerza. A Arredondo lo tenemos convocado para el entrenamiento y estamos platicando con él, pero no está muy convencido de querer jugar. Estamos en eso, pero hay muchas dudas”.

AGENDA

Encuentros de pretemporada

Serán 12 encuentros los que Charros de Jalisco sostenga en esta pretemporada, nueve de ellos contra la escuadra de los Mayos de Navojoa y el resto contra selecciones locales de municipios jaliscienses.

27 de septiembre en San Juan de los Lagos

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

28 de septiembre en San Miguel el Alto

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

29 de septiembre en San Ignacio Cerro Gordo

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

30 de septiembre en Lagos de Moreno

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

1 de octubre en Zacatecas, Zacatecas

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

2 de octubre en La Barca

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

3 de octubre en Valle de Guadalupe

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

4 de octubre en Arandas

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

5 de octubre en Nochistlán, Zacatecas

Charros de Jalisco vs. Mayos de Navojoa

6 de octubre en Ocotlán

Charros de Jalisco vs. Selección local

7 de octubre en Lagos de Moreno

Charros de Jalisco vs. Selección local

8 de octubre en Tlaquepaque

Charros de Jalisco vs. Selección local