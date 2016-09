Cuando el estudio y el futbol van de la mano

La mayoría de los jugadores de futbol no cursan carreras universitarias, se limitan con la educación básica, pero hay muy buenos casos de éxito

GUADALAJARA, JALISCO (13/SEP/2016).- Hoy en día, algo importante en un futbolista profesional es la preparación, no solamente física y futbolística, sino en cuestión académica. La mayoría de los jugadores de futbol se limitan a cursar la educación básica y muchas veces ni siquiera esto.

En gran parte por el nivel cultural, familiar o simplemente porque piensan que lo único y más importante es hacer dinero y las relaciones personales.

Sin embargo, algunos futbolistas logran escaparse de esa espiral. La razones son diversas: para no sentirse inútiles, por gusto o para buscar una salida profesional cuando cuelguen los tenis, deciden matricularse en alguna universidad.

Hay algunos casos en los que los futbolistas llegan a terminar sus estudios con éxito compaginándolos con su vida deportiva, como es el caso de Juan Carlos Leaño, hoy vicerrector Administrativo de la Universidad Autónoma de Guadalajara.

El “Cheto”, como era conocido en sus épocas de futbolista, causaba polémicas en todos y cada uno de los partidos en donde jugaba, en parte por ser el hijo del dueño del equipo Tecos, lo que le causaba muchos dimes y diretes.

Hoy, detrás de un escritorio, dirigiendo los hilos del negocio familiar en una de las principales casas de estudio de Jalisco, platica sobre la importancia que tiene para un jugador, sobre todo joven, el hecho de estudiar, ya que la carrera de futbolista es corta.

— ¿Crees que los jugadores necesiten el estudio?

— No es una necesidad el que el futbolista cuente con educación. Siempre pude notar que cuando un jugador estudiaba o cuando algún estudiante practicaba algún deporte, siempre hay algunas características que sobresalen y creo que para el futbolista, el estar bien preparado, te da muchísimas ventajas, desde la manera de expresarte con los medios, hasta tener comunicación con los compañeros o cuerpo técnico y cómo tienes la cabeza más revolucionada cuando estás en algo de educación, entonces para mí sí es una sugerencia muy importante el que los futbolistas o cualquier deportista profesional, tenga algo de estudios, porque hay vida más allá del deporte.

— ¿Por qué crees que algunos no se inclinan por el estudio?

— Algunos porque vienen de vivir experiencias positivas y negativas, en sus familias no tuvieron la oportunidad de la educación y ahora que tienen el recurso, pueden acceder a la educación, pero por otro lado, vienen de familias en donde hay exigencia y que lo ven como una necesidad, no debes pensar que el día de mañana no hay otra cosa más que jugar futbol, todos lo vimos así en algún momento, buscas el sueño de ser futbolista a los 14 o 15 años y a esa edad no piensas en el futuro, sino en jugar y destacar, hacer millones de dólares y ser famoso, pero no piensas lo que hay después, entonces es muy importante el tema de la educación.

— En tu caso, ¿por qué estudiaste?

— En mi caso, por la exigencia de mis padres, gracias a Dios tuve esa línea o ese ejemplo e instrucción de mis padres, en donde era más importante el estudio a que jugara futbol y si no llegaba con buenas calificaciones, estaba castigado. Ellos me orientaron y fueron mis guías, porque a veces en el futbolista de la actualidad, la familia juega un rol muy importante, porque si el papá está desubicado, y lo suyo es cobrar los contratos y ser el representante, creo que no va por ahí, hay que darle herramientas al hijo, para que el día de mañana pueda redituar.

— ¿Por qué elegiste la carrera de Administración de Empresas?

— Se me hizo una carrera que envolvía todo lo que yo veía, lo que quería hacer en el futuro, inicialmente elegí estudiar Finanzas, pero cuando ya estaba ahí vi que eran demasiados números, pero encontré la Administración en donde había más áreas, además siempre pensé en ser un Licenciado como mi papá, fue mi primer gran ídolo.

— ¿Es difícil combinar estudios y futbol?

— No es fácil, antes era muy cuadrada la educación en las universidades, eran de seis a ocho horas en un aula y ahora se ha ido sensibilizando más, ahora es más fácil, existen desde las virtuales, hasta las grandes universidades con acceso a la educación en línea, antes era salir de entrenar, luego estudiar en la tarde, era bastante cansado, yo hacía trabajos, venía a clases, pero si yo lo pude hacer, todo mundo lo puede hacer.

— ¿Qué facilidades se le da al equipo de tercera aquí en la UAG?

— Ahorita estamos en un proceso de consolidación del programa, en donde queremos que nuestros jugadores estén metidos en la educación, sí les exigimos que estudien, que haya rendimiento académico, nosotros les exigimos el nivel de preparatoria, si lo cumplen les ofrecemos idiomas, la oportunidad de ingresar a la universidad con becas, descuentos y facilidades y oportunidades, pero es decisión de ellos.

El estudio abre más opciones: Télles

Luis Fernando Télles, mediocampista de los Leones Negros de la UdeG, actualmente estudia la carrera de Ciencias de la Comunicación por medio del programa Impulso de la Univa. El jugador de 24 años de edad considera importante el estudio, ya que al hacerlo, las posibilidades de poder hacer algo más en la vida son grandes. “La realidad es que uno es futbolista en cortos lapsos de vida, un profesional dura entre 12 y 15 años más o menos, entonces uno realmente termina siendo muy joven, puede hacer muchas cosas y ampliar las ramas para trabajar. Un futbolista que tiene experiencia, que se sepa expresar, que sepa llegar a la demás gente, siempre va a tener oportunidades. A veces la escuela no es tanto para prepararnos, en cuanto a matemáticas y eso, sino para tener una cultura general buena”, dijo “Fercho”.

“Es decisión de cada quien, porque implica un sacrificio, yo el semestre pasado de plano no pude, metí un par de materias, se me complicó y las di de baja, uno atraviesa situaciones diferentes, los entrenamientos, las lesiones, pero cada quien sabe”.

FUTBOLISTAS Y CARRERA UNIVERSITARIA

Alejandro Palacios

Estudió la Licenciatura en Derecho. Al portero de la UNAM le tomó siete años poder concluir la carrera, sin embargo se dio tiempo para estudiar y jugar al futbol.

Luis Michel

Estudió Ingeniería Industrial. El portero que defiende la meta de Lobos BUAP en la Liga de Ascenso ha declarado que uno de sus pasatiempos es el estudio.

Gerardo Torrado

El jugador del Indy Eleven estudió la Licenciatura en Administración en la Universidad Anáhuac. Se graduó en el 2013 luego de varios años de cursarla.

Juan Carlos Leaño

Estudió la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Combinó sus estudios con el futbol en medio de polémica por ser hijo del dueño del equipo.

Antonio Rodríguez

El portero del Guadalajara realizó los estudios de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Univa. Al cancerbero se le da el diálogo y tiene facilidad de palabra.

Rafael Ortega

Uno de los médicos más respetados del medio. Estudió Traumatología y Ortopedia y ejerció la medicina, además de jugar futbol en la Primera División.

Javier Hernández

El delantero lleva a cabo la carrera de Negocios Internacionales en línea en la Univa. Hoy juega en el futbol alemán y eso le dificulta llevar por buen camino el estudio.

Luis Fernando Télles

Estudia actualmente la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Univa. Hoy es futbolista de los Leones Negros de la UdeG.

Joaquín Beltrán

El directivo del Querétaro estudió Ingeniería Química, carrera que no ejerció. Jugó para diversos equipos, entre ellos Cruz Azul y Santos Laguna.

Hugo Sánchez

El “Pentapichichi” estudió la carrera de Médico Odontólogo en la UNAM, sin embargo nunca ejerció. Es uno de los jugadores más exitosos en la historia de México.