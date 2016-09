Chivas y sus rotaciones obligadas, no de placer

Por lesiones, bajas de juego y convocatorias, Almeyda ha tenido que cambiar al plantel en las ocho jornadas del Apertura 2016

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- Por lesiones, baja de juego, convocatorias a la Selección Olímpica y la partida de Carlos Salcedo a la Fiorentina de Italia, el técnico del Guadalajara Matías Almeyda, se ha visto en la necesidad de dar rotación a su plantel en las ocho jornadas que hasta el momento se han jugado en la Liga MX. Quienes han recibido la oportuniad de jugar, han cumplido.



Osvaldo Alanís no pudo arrancar el campeonato Apertura 2016 por diferentes lesiones, ya en el desarrollo, Carlos Salcido por un problema de rodilla tampoco ha visto acción en los últimos tres encuentros, Atlas, América y el fin de semana ante Jaguares. Jair Pereira ante Jaguares no estuvo.



El "Pelado" al terminar la jornada tres no contó con Carlos Cisneros, Carlos Salcedo, Michael Pérez ni Marco Bueno, porque se fueron con la Selección a Río de Jainero, a los juegos Olímpicos.



En la Selección mexicana se hace rotación de jugadores por gusto, en Chivas es una necesidad. Este es el equipo con el cual inició Chivas el campeonato Apertura 2016 y que conforme avanzaron las jornadas, fue sufriendo modificaciones: Rodolfo Cota; Edwin Hernández, Carlos Salcedo, Jair Pereira, Jesús Sánchez; Carlos Cisneros, Orbelín Pineda, Carlos Salcido, Isaac Brizuela; Carlos Peña y Ángel Zaldívar.



En la jornada del debut cayeron 1-0 ante Pumas, donde Carlos Peña se dio el lujo de fallar. Para la fecha dos, Salcedo salió del once estelar por baja de juego, Salcido de la contención bajó a la central y "Gallito" Vázquez se acomodó con Pineda en medio campo; Almeyda consideró que Cisneros no cumplió en Ciudad Universitaria y debutó al refuerzo "Avión" Calderón por la banda izquierda. Este duelo le ganaron al Monterrey 1-0.



Para la jornada tres repitió alineación Almeyda, visitaron a Xolos en Tijuana, pero fueron goleados 4-0. El "Pelado" tomó cartas en el asunto, "Gullit" estuvo flotando todo el partido, así que para la fecha cuatro ante el Querétaro fue el sacrificado y Eduardo "Chofis" López, recibió la titularidad. Este duelo lo empataron 0-0.



En la cinco "Avión" ya no apareció, tampoco "Gallito" Vázquez, no convencieron al "Pelado", quien le dio oportunidad a Salcedo en la central, para que Salcido pasara a la contención y Cisneros se habilitara como volante por izquierda. Derrotaron al Santos y Marco Bueno falló un penal en la última jugada del encuentro.



En el Clásico ante el Atlas, en la jornada seis, solamente se dio un cambio por lesión, Salcido no terminó el encuentro contra Santos y Michael Pérez tomó la titularidad, que hasta la fecha no ha soltado. El Clásico tapatío lo igualaron 2-2.



Para jugar el Clásico nacional ante el América, Almeyda realizó otra modificación obligada por la salida definitiva de Salcedo, con lo cual se le abrió la puerta de la titularidad a Hedgardo Marín, quien lo hizo extraordinario. Este encuentro lo ganó el rojiblanco 3-0.



En la fecha FIFA Chivas enfrentó a Dynamo de Houston, para mala fortuna Pereira se lesionó y ya no pudo estar ante Jaguares el pasado fin de semana. Entró a cubrir la posición de defensa central Miguel Basulto, el "Abuelo", quien no tuvo mayor dificultad para hacer un buen trabajo.



SABER MÁS



Los jugadores que no han cumplido a las expectativas, que recibieron su oportunidad y no la aprovecharon son: Carlos Peña, José Juan Vázquez y Néstor Calderón.



EL DATO



Solamente una alineación es la que ha repetido Chivas. La misma que arrancó ante el Monterrey, fue la misma que inició contra el Tijuana. De ahí en fuera, en todos los cotejos se registra un movimiento.





OCHO



Son los partidos en el torneo de Liga MX que Chivas y Almeyda no conocen la derrota, suman cinco victorias y tres empates.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ