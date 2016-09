Sin Raúl Jiménez, Benfica inicia camino en la Champions

El equipo portugués comenzará su andar en la Liga de campeones ante el Besiktas

LISBOA, PORTUGAL (12/SEP/2016).- Sin el aporte del atacante mexicano Raúl Jiménez, el equipo Benfica comenzará su andar en la Liga de Campeones de Europa 2016-2017 cuando le haga los honores al Besiktas.



En el Estadio do Sport, las Águilas este martes tratarán de comenzar con el pie derecho la competición más prestigiosa de futbol a nivel de clubes, sin embargo, lo harán de manera mermada.



El estratega Rui Vitoria todavía no podrá contar con el hidalguense Jiménez, quien se lesionó en la pasada fecha FIFA con la Selección Nacional de México, por lo que también se perdió el duelo pasado de Liga de Portugal contra Arouca.



El ex americanista tiene un esguince en la rodilla izquierda con una lesión del ligamento lateral interno, por lo que se encuentra en recuperación y sin un tiempo estimado para regresar a la actividad.



Benfica marcha en el tercer puesto de la Primeira Liga con 10 unidades, mientras que su rival turco acumula siete puntos en el segundo sitio del balompié otomano.



En el otro partido del Grupo B de la Champions League, el ucraniano Dinamo de Kiev recibirá al Napoli, de Italia.