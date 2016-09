Matías Almeyda, líder que ha modificado Chivas

La llegada del entrenador le ha dado participación a jugadores que no tenían actividad

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- La llegada de Matías Almeyda le benefició a algunos jugadores del Guadalajara, que antes no eran tomados en cuenta, como a Miguel Basulto, quien recibió apoyo del cuerpo técnico actual y siente que ha evolucionado, aprendiendo de los errores cometidos, como cuando Jaguares los goleó 4-1 en el Estadio Chivas.



El "Abuelo" Basulto ve en Almeyda a un auténtico maestro, porque le da mucha confianza, apoyo, consejos para que el trabajo colectivo no se vaya al traste y siente mucho agradecimiento porque la mejoría futbolística es en gran parte al pastor.



"Es un líder que ha venido a modificar muchos hábitos en cuestiones futbolísticas, para mi es una persona que admiro bastante. Para nosotros todos los partidos representan mucha importancia, nosotros estamos luchando por los dos objetivos y estamos trabajando para poderlo lograr".



Por el trabajo realizado ante Jaguares el pasado sábado en el estadio rojiblanco, pensaría el "Abuelo" que se ganó repetir estar en el once estelar para el partido de Liga del próximo fin de semana, cuando Chivas visite al Toluca el próximo sábado, porque para el duelo del miércoles ante los chiapanecos, va de inicialista.



"En lo personal me gustaría, ya la determinación es de él. La dinámica, me gusta el equipo como va mejorando porque el esfuerzo se ve reflejado en la cancha, la goleada ante Chiapas (en la Copa en fecha dos) fue circunstancial y ya es diferente".



Para el duelo de la Copa MX ante Chiapas dentro de la actividad de la jornada seis, a celebrarse el miércoles entrante, Basulto estará en la zaga con Hedgardo Marín y apuntan a ganar para seguir con vida en acceder a la siguiente ronda eliminatoria.



Le aprenderá a Pulido

Basulto puntualizó que tener a Alan Pulido de compañero será de mucho aprendizaje, porque ya ha estado en Europa y demuestra mucha madurez en todo momento.



"Es un tipo con muchas cualidades, es un compañero que se ha adaptado muy bien a las circunstancias, tiene mucha habilidad y esperemos que pronto muestre su calidad. Es un tipo al cual se le deben de aprender, es bastante humilde, quiere rápido estar conectado en todo".



Antes del partido ante Jaguares, del pasado sábado, Basulto indicó que recibió apoyo de sus compañeros, consejos de Jair Pereira, de Osvaldo Alanís, Carlos Salcido, para buscar colgar el cero y al final se logró.



"Siempre hay apoyo, somos buenos compañeros, estamos siempre al tanto unos de otros. Siempre habrá cosas que mejorar, aprender, lo importantes es mantener este paso, la regularidad y al final las cosas se darán poco a poco. Si acaso que no se fue tan contundente, tal vez eso (no gustó). Tuvimos muchas opciones claras, no pudimos concretar y lo importante fue la obtención de los tres puntos".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ