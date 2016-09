Pericos acaricia el título de la Liga Mexicana

Vence a Tijuana 5-1 en el cuarto juego de la serie

PUEBLA, PUEBLA (12/SEP/2016).- El equipo Pericos de Puebla se puso hoy a un triunfo de alzar la corona 2016 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tras vencer por pizarra de 5-1 a Toros de Tijuana, en el cuarto partido de la Serie Final ante un repleto y festivo Estadio Hermanos Serdán.



Los "emplumados" armaron un poderoso racimo de cuatro anotaciones en el cuarto tramo, el cual fue suficiente para doblegar a los "astados" de la frontera y colocarse a una victoria de convertirse en monarcas del circuito veraniego de pelota en este 2016.



Héctor Galván (1-0) controló de forma acertada a la potente ofensiva de Tijuana durante cinco rollos completos, en los que sólo recibió una carrera y cinco imparables, con dos bases y tres ponches surtidos.



El abridor fronterizo Miguel Peña (0-2) cargó con el doloroso revés para Toros, con apenas tres capítulos y un tercio, con seis hits y las cinco carreras del "ave verde" poblano.



El rally de las cuatro rayitas de Pericos fue construido por sendos imparables productores del panameño Rubén Rivera, Alberto Carreón y el estadounidense Oscar Sanay.



Tijuana se quitó al menos la blanqueada en este cuarto partido, en la primera entrada, luego que el dominicano Olmo Rosario conectó un sencillo con el cual empujó a home a José Guadalupe Chávez.



Poco le duró el gusto a Tijuana, luego que Pericos empató en 1-1 en la parte baja de ese capítulo inicial con otro sencillo, éste de José Manuel Rodríguez, para remolcar al estadounidense Nyjer Morgan.



Ahora, Toros de Tijuana deberá vencer mañana a Pericos en el quinto partido de esta Serie Final 2016, si es que desea que este enfrentamiento regrese a su patio, el Estadio Gasmart, para el sexto cotejo.



En caso de un triunfo de los "astados" mañana lunes, el martes será día de receso y de viaje, para reanudar la Serie Final por el gallardete 2016 de la LMB el próximo miércoles en Tijuana, con el sexto encuentro de siete posibles.



Anotación por entradas:



C H E



Tijuana 100 000 000-- 1 6 0



Puebla 100 400 00x-- 5 9 0.



PG: Héctor Galván (1-0). PD: Miguel Peña (0-2). SV: No hubo. Jrs: No hubo.