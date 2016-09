Alan Pulido quiere cumplir... y volver a Europa

El futbolista se tiene confianza, se sabe valorado y asume el compromiso de trascender junto con el equipo, para darle a la afición el ansiado título

GUADALAJARA, JALISCO (12/SEP/2016).- Su fortaleza es la familia, es la que lo apoya en todo momento y le ha ayudado a madurar en todos los aspectos. Alan Pulido agradece al propietario del Guadalajara, Jorge Vergara, y al CEO, José Luis Higuera, por haber hecho realidad uno de sus sueños, jugar en Chivas para comprender desde adentro la grandeza de la institución, a la cual ya le tiene un aprecio especial por el recibimiento que le dio la afición.

Alan jugó sus primeros 34 minutos con la camiseta rojiblanca el sábado frente a los Jaguares, en la victoria de Chivas por 2-0, y mostró movilidad, voluntad e hizo varios disparos a portería.

Cuando se le cuestiona a Pulido ¿Qué buscas en Chivas? Su respuesta es contundente: ser campeón. Al delantero le urge dar resultados al ser la contratación más cara en la historia del futbol mexicano y porque una vez cumplido ese objetivo, se estipula en el contrato firmado, que en un lapso de dos años tendría todo el apoyo de la institución para regresar a Europa.

“Veo al equipo con esas ganas, ese deseo del campeonato, en sí todos estamos hablando de eso, que estamos para eso y más. Ya lo demostraron en el Clásico, que sí se puede, pero debemos seguir trabajando con la misma hermandad, corazón y este equipo estará para grandes cosas”.

La mente de Pulido está 100% puesta en Chivas, en ser la ofensiva más respetada del campeonato, lo cual aseguró se obtendrá con movilidad, esfuerzo, velocidad, goles y, sobre todo, juego de conjunto, porque tiene claro que los grandes esfuerzos colectivos siempre dan recompensas.

— ¿A quién le dedicarás tu primer gol con Chivas?

— A mi familia, que ha estado en todo momento, bueno o malo. A mis compañeros, a toda la afición que ha creído en mí, porque desde el primer día que llegué me arroparon excelente y espero que no solamente sea un gol, sino muchos. Un festejo especial sería para Dios, porque sin él no estaría aquí, en este gran club, muchas cosas se las debo a él y el festejo para él, ovacionándolo.

— Dices que llegas en tu mejor nivel de madurez, eso quiere decir que ¿estás listo para romperla en el futbol mexicano, ser el goleador que espera la afición y poner cimientos de ídolo en Chivas?

— Sí, me siento listo para competir contra cualquiera, hacer grandes cosas porque depende de mí nada más, con las ganas que le ponga, que me adapte rápido al equipo y algo importante es la coordinación con mis compañeros, porque uno solo no puede, los necesito y me adaptaré. Juntos como equipo caminamos y logrando un buen paso, surgirán las individualidades.

— ¿Cómo superaste el tema del secuestro y quién te ayudó?

— La vida te enseña a ir superando situaciones. Vas madurando en todos los aspectos, creces como persona, el mundo no sabe cómo está mi vida, cómo la vivo, si estoy triste, lloro, pero eso siempre estará porque la gente se manifiesta de muchas formas en redes sociales. En este ambiente del futbol siempre habrá versiones de todo tipo, no se sabe en ocasiones la verdad y se debe vivir con eso.

— Se hicieron memes de la forma en la cual te liberaste de tus captores, ¿te afectó que pusieran en tela de duda algo tan difícil como un secuestro?

— La gente puede decir muchas cosas, la verdad estoy tranquilo con lo que viví. Mi familia sabe lo que me sucedió, mis amistades cercanas están conscientes de lo fuerte que se vivió; otra gente que no estuvo conmigo E inventa, pero los entiendo porque es algo increíble. Se lo cuento a mi familia y me creen porque se los cuento yo y lo vivieron. Si se lo cuento a alguien desconocido, me dirá que estoy loco, que es algo de película. Al final así es la vida, así las cosas, me encomiendo siempre a Dios, me agarro de la gente que está conmigo y no me preocupa (lo que digan), ya me acostumbré a estar así, soy muy fuerte en lo mental. He salido de muchas cosas adelante, en lo personal y en lo futbolístico, y mi familia es mi fuerza”.

— Con la llegada de tantos extranjeros en tu etapa con Tigres, ¿Sientes que tu proceso se detuvo?

— Sí, en su momento me sentí con la ambición de jugar, cada que entraba metía goles, tenía pocos minutos, pero hacía mejor las cosas que quienes estaban jugando de titulares. Al final de cuentas no puede uno hacer nada porque está uno chavo, se queda callado y veía cada jugador que llegaba, sus cualidades, para saber por qué yo no estaba jugando y tratar de aprender. Por eso ahora estoy donde estoy”.

TRES VALORES

• Responsabilidad

“No vengo a pasar desapercibido, vengo a retomar mi nivel para estar en Selección pensando en el Mundial, trabajando con corazón. No es un retroceso venir a Chivas, es un impulso para ir a otro gran club en Europa, se viene la Libertadores y es una gran vitrina, te ven muchos equipos. Quiero regresar al futbol europeo. Vengo a aportar un grano de arena para este equipo, queremos poner en alto a Chivas y en los lugares donde tiene que ser, porque es un gran equipo nacional e internacional. Es el equipo referente de México, en Grecia se escuchaba mucho el nombre y eso la verdad es algo muy bueno, bonito”.

• Valorado

“Desde que me decidí a venir para acá, sabía que era la transferencia más cara del futbol mexicano, pero no me extrañó, eso me hace sentirme valorado, pero con un compromiso de querer hacer las cosas, de darle mucho a la afición, a Matías, a Vergara, a Higuera, porque lucharon para traerme. Te puedo decir que hay jugadores (en Chivas) con gran calidad que pudieran estar jugando en Europa. Al jugador mexicano le falta tener ilusión. El mexicano es conformista, llegan a un club grande, entra la comodidad, ganan muy bien y siento que faltan ganas de querer siempre más, no deben conformarse con poco. Estando en el futbol europeo me cambió la visión de muchas cosas, tanto en mi profesión como en mi persona, me siento valorado, me la creo y aspiro siempre a más”.

• Corresponder a la afición

“Ha sido extraordinaria, no me lo esperaba de esta manera. Yo sabía que Chivas es de los que tiene más seguidores en todo México, en otras partes del mundo. En Houston me di cuenta de muchas cosas, desde que llegué la forma de mi recibimiento ha sido extraordinaria. En redes sociales fue impresionante todo lo que me desearon, la verdad es algo grande, un cariño fundamental y espero corresponderles de la misma manera, que el equipo vaya avanzando”.

LA FRASE

“No le tengo que demostrar nada a nadie, solamente a mí mismo. Soy un jugador importante, valioso, por eso pagaron y confiaron en mí, por lo que puedo aportar. Poco a poco se irán dando las cosas”.

Alan Pulido, centro delantero del Guadalajara.