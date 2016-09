Más de 27 mil aficionados festejan el triunfo de Chivas

A pesar de ser un partido no muy atrayente, los fanáticos se dejaron ver en todo momento

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2016).- El buen momento del Guadalajara sigue, eso se demostró tanto a las afueras del estadio Chivas, como en las tribunas, si bien no fue la mejor entrada, asistieron 27 mil cuatro aficionados, y es que el rival no era de los más atractivo que pudiera presentarse, Jaguares es uno de los peores equipos de la Liga MX, no obstante, la fanaticada que asistió al inmueble del Periférico, llegó esperanzada de un nuevo triunfo de su equipo.

La jornada anterior vieron cómo su escuadra goleó al América en patio ajeno en el Clásico Nacional, ahora querían gritar goles en casa y así fue. Cada gol que caía, todos en el primer tiempo, fueron festejados como si fuera el último.

Además de eso, todos querían ver a Alan Pulido jugando finalmente un partido oficial con Chivas y así sucedió, noche redonda para Guadalajara, triunfo claro, la afición respondió y ahora se ubican en la parte alta de la tabla general.

EL INFORMADOR / Javier Robles