Las Chivas triunfan sin despeinarse

El Rebaño sigue en plan ascendente y logró su segundo triunfo en fila al dar cuenta de Chiapas

GUADALAJARA, JALISCO (11/SEP/2016).- El Guadalajara empieza a encontrar su mejor nivel y en el colmo de la buena suerte, se topó con el peor equipo del torneo.

Así, un Rebaño que viene creciendo derrotó sin muchas dificultades 2-0 a Jaguares de Chiapas, ante poco más de 27 mil aficionados en el Estadio Chivas, en la continuación de la Fecha 8 del Apertura 2016.

El resultado le permite llegar a 14 puntos para colocarse en el tercer lugar general, arriba del América por diferencia de goles.

Superior

Matías Almeyda no se complicó la vida ante la ausencia de Jair Pereira y puso a Miguel Basulto para acompañar a Hedgardo Marín en la zaga central, en lo que fue el único cambio del equipo respecto al partido anterior.

Desde el inicio del partido fue muy evidente la superioridad de un Guadalajara que con su dinámica borraba al rival. Jaguares cometió el pecado de intentar competir en ese aspecto y perdió en todo, pues ni le arrebató el balón al rival, ni pudo defenderse bien.

Apenas al minuto nueve el Rebaño se puso en ventaja cuando Carlos Cisneros destapó el frasco de las esencias. El 24 de las Chivas recibió por izquierda, recortó al centro y disparó en el pico del área para colocar el esférico a segundo poste, cerca del ángulo superior, para poner el marcador 1-0 muy temprano en el juego.

El gol no hizo responder a la visita, que se mantuvo en el limbo sin atacar, porque no podía tener la pelota, y sin defenderse bien, porque no le alcanzaba para frenar la dinámica del ataque rojiblanco.

Bajo ese rol de partido, no tardó mucho en ocurrir lo que un guion como ese presagiaba.

Así, al minuto 24 llegó el 2-0 cuando Michael Pérez filtró una pelota peligrosa a la entrada que hizo Brizuela por el centro del área. El “Conejo” esperó el esférico y se elevó en el momento exacto para tocarlo suavemente por arriba de Liborio Sánchez, para aumentar la ventaja rojiblanca.

Complemento tranquilo

En el complemento Cardozo quiso modificar la dinámica y la actitud de su equipo, por lo que mandó dos cambios, que no surtieron el efecto deseado.

Con Chivas el equipo salió con la orden de ir al frente y buscar más goles.

El Rebaño se puso serio y en los primeros 10 minutos bombardeó la portería visitante.

Ingresaron el “Gullit”, Pulido y Calderón, pero Chivas se volvió displicente, sobre todo en los linderos del área, por lo que quedaron a deber el tercero y hasta el cuarto gol ante un rival sin calidad, pero lo más grave aún, sin espíritu.

Así, Pulido, Peña y, sobre todo Brizuela, fallaron en el área al cometer el pecado de no jalar del gatillo en el momento oportuno.

Sí, crece el Rebaño en el torneo, pero anoche le quedó a deber al menos un par de goles a su gente.

Alan Pulido cumple con buena presentación

Por fin se le hizo a la afición del Guadalajara ver a Alan Pulido vistiendo la playera de su equipo en un partido oficial. El refuerzo de lujo de Chivas jugó 34 minutos.

Al minuto 59 ingresó a la cancha en lugar de Ángel Zaldívar y de inmediato la afición rojiblanca, que hizo una buena entrada de 27 mil personas en el Estadio Chivas, festejó esta situación. El nuevo delantero del Guadalajara mostró desde que se incorporó a la cancha, tocando balones, dando servicios a sus compañeros y jalando doble marca.

Bruno Pereira y Félix Araujo veían cómo Pulido se colocaba entre ellos, intentando confundir a la marca y de ahí, emprender los piques en corto, esto para ganarle en la aceleración las espaldas y pararse frente al marco, pero así pasaban los minutos y hubo poco contacto con el balón por parte del tamaulipeco.

Iban 70 minutos, cuando Carlos Peña le dejó el balón de frente al marco, Pulido se quitó la marca de Araujo con una media vuelta y disparó de pierna derecha, pero el balón le llegó al arquero Liborio, su primer tiro enfundado en la casaca rojiblanca.

Finalmente al minuto 75 logró su primer gol con la playera de Chivas, sin embargo no contó con que fue pillado en fuera de lugar.

Al 80’ volvió a disparar, ahora su envío se paseó por un lado de la portería de Sánchez.

ASPECTOS TÁCTICOS

Sólo un cambio

Matías Almeyda no pudo recuperar a Jair Pereira por lo que optó por darle la alternativa a Miguel Basulto. La zaga central del Rebaño era joven, Marín (foto) y el “Abuelo” se plantaron bien ante un rival que prácticamente no tenía llegada. La presencia de Miguel fue la única modificación respecto al Clásico Nacional.

Una pachanga

Jaguares intentó competir con Guadalajara en la dinámica, con un equipo de jugadores grandes. Cuando la superioridad del Rebaño fue evidente, sucedieron cosas como ver al paraguayo Patiño (foto) decirle a su técnico que se iba de la lateral derecha a la zaga central, para mandar a Bruno Pereira del centro a la diestra. El cambio no se notó.

Falta de capacidad

Al inicio de la segunda mitad Jaguares intentó meterse al partido con un par de modificaciones: los ingresos de Jesús Escoboza (foto) y el atacante Martin Zúñiga. Las intenciones eran buenas, tener un elemento más rápido en medio campo y un atacante veloz arriba, sin embargo, todo quedó en buenas intenciones, pues los suplentes de Chiapas no tienen buen nivel.

Cambios sin modificar

Del lado de Guadalajara los intentos del segundo tiempo versaron sobre una misma tónica, pues el timonel rojiblanco no movió un ápice su esquema. Sacó a la “Chofis” para poner al “Gullit” detrás del centro delantero. Sacó a Zaldívar para meter a Pulido en el eje del ataque, y sacó a Cisneros para meter a Calderón. En términos generales, los suplentes mostraron un nivel muy cercano al de los titulares.

LA FIGURA

Isaac Brizuela (Chivas)

El “Conejo” sigue encendido y anoche además de marcar en una gran acción individual tras un mejor servicio de Michael Pérez, también fue el dínamo del equipo de media cancha al frente. El de Lagos de Moreno retoma el gran nivel que lo llevó al Tri.