Laura Cerero se despide de Río 2016 sin medalla

Falla en sus tres intentos de levantamiento de pesas de los -45 kilogramos

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (09/SEP/2016).- La mexicana Laura Cerero Gabriel se queda sin opción a medalla en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, luego de fallar en sus tres intentos del levantamiento de pesas de los -45 kilogramos.

“En mi último levantamiento pensé que lo lograría, pero mis fuerzas no me ayudaron. Se dice fácil participar en cinco Juegos Paralímpicos consecutivos, pero detrás de ellos existen 17 años de practicar este deporte, y he obtenido grandes satisfacciones de competir en Juegos Parapanamericanos, Mundiales y los propios Paralímpicos”, dijo la mexicana, quien llegó a la justa tras un complicado proceso de rehabilitación por una lesión.

El podio de la competencia se lo llevaron la china Dandan Hu (oro, 107 kg), la nigeriana Latifat Tijani (plata, 106 kg) y la británica Zoe Newson (bronce, 102 kg).