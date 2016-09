Salcido y Pereira no se concentran con Chivas

Los jugadores no se recuperan al cien por ciento de sus recientes lesiones

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- El tiempo fue su principal rival y contra eso nada se puede hacer. No alcanzó a estar al cien por ciento y Carlos Salcido no concentró con Chivas para el encuentro de este sábado, correspondiente a la fecha ocho del Apertura 2016, al igual que Jair Pereira, quien ya estaba descartado por parte del técnico Matías Almeyda.



Pese a que ya estaba trabajando con el equipo, Salcido sentía pequeñas molestias musculares, así que el director técnico prefirió no llevarlo, al no estar físicamente apto, porque era poner en riesgo su salud y ni siquiera concentró el "Choco" Salcido con el "Rebaño".



Pereira no tiene un tiempo para regresar a las canchas, todavía no realiza trabajo en cancha, se la pasó toda la semana en rehabilitación y el club ni siquiera ha mandado un reporte médico del estudio que se realizó el jugador, en la parte posterior del muslo derecho.



En contraparte, Oswaldo Alanís si concentró con el plantel para en caso de ser requerido, jugar ante Jaguares, aunque físicamente no está para 90 minutos, así que estará en banca esperando una oportunidad.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ