Jaguares quiere a Chivas como trampolín

El equipo chiapaneco espera resarcir el daño obtenido en su último duelo ante Puebla

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- El pasado encuentro ante Puebla en casa, en el Zoque, Jaguares dio un pésimo encuentro y fueron goleados 3-0. Diego de la Torre precisó que están avergonzados con su afición, con sus familias y con ellos mismos, así que el cotejo ante Chivas deben ganarlo para resarcir el daño hecho.



No le dio vueltas al asunto, puntualizó que futbolísticamente están lejos de su nivel, pero la pausa por la fecha FIFA les beneficia en todos los aspectos, corrigieron errores, se hablaron de frente y ahora no queda más que ganarle a un difícil equipo como Chivas, que lleva con el ánimo por las nubes por el triunfo ante el América 3-0.



"Dentro de la cancha no hay como engañar a nadie, ahí todos se dan cuenta de lo que pasa, de lo que somos, de que el partido pasado fuimos una verdadera vergüenza, que no tenemos cara para decir otra cosa, el equipo jugo mal en todas las líneas no supimos qué hacer.. Ya basta de lamentarnos, basta de decir que no nos conocemos, que somos un equipo nuevo, a partir de ahora todas son finales para nosotros".



La llegada del Alan Pulido a Chivas hace más peligroso al equipo tapatío, con un poderío ofensivo de respeto en todos los aspectos, pero no se intimidan los sureños, llegan para jugar sin complejos.



"Te puedo hablar de lo que es Chivas, lo que vimos el partido pasado, un equipo que jugo uno de los partidos más completos que ha hecho en todo el torneo, jugo bien todas sus líneas, hizo goles, trabajo muy bien el partido contra América y esperamos algo parecido. Vienen motivados, juegan en casa y saben que no venimos bien en lo anímico y van a querer presionarnos de esa misma forma. Nosotros tenemos que liberarnos, ser un equipo que no le tenga miedo a jugarle al tú por tú contra equipos grandes y nos toca Chivas, qué mejor oportunidad para nosotros para demostrar de qué estamos hechos".



Los últimos diez antecedentes entre Chivas y Jaguares

Torneo Jornada Resultado Anotadores Clausura 2016 J7 Chiapas 1-1 Chivas Jag. Luis Rodríguez (75'); Gdl. Carlos Cisneros (25') Apertura 2015 J7 Chivas 4-1 Chiapas Gdl: Bravo (19' y 88'), José Ramírez (44') Brizuela (89'); Jag. Darío Carreño (75') Clausura 2015 J1 Chiapas 2-1 Chivas Jag.: Autogol Carlos Salcido (59') y Avilés Hurtado (87'); GDL. Omar Bravo (73') Apertura 2014 J1 Chivas 1-1 Chiapas Gdl. Fernando Arce (34'); Jag. Julio Nava (66') Clausura 2014 J2 Chivas 1-0 Chiapas Gdl. Aldo De Nigris (58') Apertura 2013 J2 Chiapas 1-1 Chivas Jag. Carlos Ochoa (18'); Gdl: Ángel Zaldívar (91') Clausura 2013 J13 Chiapas 3-2 Chivas Jag. Luis Rey (8'), Luis Loroña (39') y Franco Arizala (80'); Gdl. Rafael Márquez (45' y 64') Apertura 2012 J13 Chivas 1-1 Chiapas Gdl. Antonio Gallardo (41'); Jag. Luis Rey (66') Clausura 2012 J2 Chiapas 3-1 Chivas Jag. Yasser Corona (24'), Jorge Rodríguez (62') y Jackson Martínez (72'); Gdl. Héctor Reynoso (52') Apertura 2011

J2 Chivas 2-1 Chiapas Gdl. Omar Arellano (67') y Marco Fabián (72´); Jag. Jackson Martínez (47')

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ