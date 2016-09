Mexicanos, con regular jornada en la natación paralímpica

El equipo tricolor tiene actividad durante el segundo día de actividades en Río

RÍO DE JANEIRO, BRASIL (09/SEP/2016).- La delegación mexicana de los Juegos Paralímpicos Río 2016 tuvo una regular jornada este viernes dentro de la natación, luego de que solo Luis Armando Andrade se metió a la gran final de su especialidad.



En la prueba de los 100 metros mariposa masculino -S8, Andrade Guillen, quien en los códigos de excepción parte con una sola mano y toca pared con mano derecha y realiza el intento simultáneo con el otro brazo, hizo un tiempo de 1:03.91 minutos para quedarse en el tercer lugar del segundo heat eliminatorio.



Dicho lapso le alcanzó al tricolor para instalarse en la gran final a celebrarse más tarde, en la que participarán ocho nadadores en busca de subir al podio.



Por su lado, Raúl Alberto Martínez quedó eliminado en la prueba de los 50 metros mariposa masculino -S6, luego de ubicarse en el quinto peldaño de su ronda preliminar con un registró de 34.38 segundos, para no clasificar a la disputa por medallas apenas por algunas centésimas. El canadiense Nathan Clement hizo el octavo mejor tiempo para competir en la final con 34.04.



Mientras, Stefanny Rubi Cristina, en la modalidad de los 50 metros estilo libre femenino -S10, cronometró 30.47 segundos, que la situaron en el sexto sitio del tercer heat eliminatorio, afuera de los primeros ocho lugares de la clasificación general para acceder a la gran final.



En la tabla total, Cristino Zapata se colocó en el décimo sexto puesto, en lo que fue una prueba muy ajustada con centésimas de diferencia entre varias nadadoras.



El equipo mexicano de relevo 4x50m estilo libre mixto -20 puntos, serie dos, tenía que participar en la ronda preliminar pero al final la participación tricolor apareció en la página oficial de los Juegos Paralímpicos Río 2016 con la leyenda "Did not start" (no inició).