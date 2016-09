Chivas quiere ganar en casa ante Chiapas

El equipo tapatío está motivado tras haber ganado el Clásico Nacional

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- Motivado luego de ganar el Clásico Nacional, Guadalajara quiere confirmar su capacidad futbolística cuando reciba a Chiapas, que necesita de puntos, en partido de la fecha ocho del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.



La nueva casa de las Chivas será el escenario donde se llevará a cabo este cotejo en punto de las 21:00 horas, con arbitraje de César Ramos.



El cuadro que dirige el argentino Matías Almeyda ofreció una de las mejores actuaciones bajo su mando en el estadio Azteca, no solo porque ganó, sino porque lo hizo con autoridad y convencimiento.



Habrá que ver si los jugadores son capaces de mantener ese nivel o solo fue la adrenalina de estar en el partido más importante para su equipo en el año.



El Rebaño Sagrado, que suma 11 unidades, presenta números positivos en los últimos siete duelos en los que ha sido local ante su rival en turno, con tres triunfos, la misma cantidad de empates y solo un revés.



Mientras que los Jaguares han tenido realmente una mala temporada bajo el mando del paraguayo José Saturnino Cardozo, quien con un plantel corto en todos los aspectos, no ha logrado darle una identidad futbolística.



Si Cardozo quiere mantener su proyecto con vida debe dar un golpe de autoridad y la única forma de hacerlo es con un triunfo, aunque si se toma en cuenta las condiciones en que está su escuadra, el empate no sería malo.



Los sureños, que apenas suman cuatro unidades, no tienen números positivos en los siete más recientes partidos disputados en cualquier campo ante Chivas, ya que solo presentan un triunfo, por tres "descalabros" y la misma cantidad de empates.