El 'Profe' Cruz sufre con León

El estratega rojinegro, sin embargo, afirma que sus Zorros van por los tres puntos

GUADALAJARA, JALISCO (09/SEP/2016).- Desde que debutó oficialmente como director técnico en la Primera División en 2004, José Guadalupe Cruz ha sufrido en los enfrentamientos directos ante los Esmeraldas de León, a quienes ha enfrentado en cinco ocasiones; además el “Profe” dirigió a los Panzas Verdes en el Torneo Clausura 2006, cuando estos participaban en la Liga de Ascenso MX.

El saldo de Cruz es negativo ante León, tiene cinco juegos dirigidos, en los cuales ha ganado uno, empatado uno y perdido tres; además tiene un encuentro directo ante los guanajuatenses como auxiliar técnico en Atlante en el Verano de 2002, el cual también perdió.

Cuando era director técnico de Jaguares de Chiapas, el “Profe” Cruz perdió 4-1 en el Apertura 2012 y empató 2-2 en el Clausura 2013; al frente de Rayados del Monterrey perdió 2-0 con León en el Clausura 2014, en el Clausura 2015 fue su único triunfo ante los Esmeraldas al derrotarlos 2-0 cuando dirigía a La Franja del Puebla; finalmente, en el Clausura 2016 volvió a perder, ahora 1-0, cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, equipo que a la postre descendió.

“Con los diferentes equipos con los que los he enfrentado, siempre han sido partidos muy complicados. León se hace muy fuerte en casa, todo lo que sucedió hasta hoy, no es más que referencia. La historia que escribiremos el sábado es diferente, son distintas circunstancias, es un plantel distinto al del León que he enfrentado antes; ahora dirijo a otro equipo diferente, yo pienso que lo más importante es que vamos por un resultado, por tres puntos y hay que cuidar hasta el último detalle”, dijo el timonel de los rojinegros del Atlas.

El de la Jornada 8, será la primera vez que enfrente a León defendiendo el escudo y los colores de los rojinegros del Atlas, para el cual está en duda el portero Óscar Ustari, debido a un golpe que sufrió en la rodilla derecha.