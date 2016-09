Ángel Zaldívar pisa en tierra firme

Deja atrás su debut con el Tri y se concentra en el partido ante Jaguares

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- No fue el debut que hubiera querido con la Selección mexicana, el empate 0-0 ante Honduras generó muchas críticas en todos los aspectos, pero Ángel Zaldívar deja atrás todo esto y se concentra al cien por ciento en Chivas, ya que deberán demostrar ante Jaguares, que el triunfo con autoridad ante el América en el Clásico nacional, no fue obra por casualidad.



Consideró Zaldívar que en este momento es cuando más deben estar mentalizados en que no han ganado nada, que llegan a este encuentro ante Chiapas tras obtener un resultado que les dio tres puntos para seguir ascendiendo en la tabla general y la oportunidad de mostrar regularidad está ahí, este sábado.



"Ahora ya estoy mentalizado en mi regreso al equipo, este no será un juego fácil (contra Jaguares), hay que dejar los otros partidos atrás, ver lo que se hizo bien y en casa hacer valer nuestra condición de local. Tengo un bonito recuerdo de anotarles mi primer gol oficial, que si Dios quiere repetiré este sábado".



Zaldívar saldrá de titular según los trabajos de la semana, con lo cual estaría jugando su encuentro 50 en el máximo circuito del futbol mexicano y quiere hacerlo con un triunfo, para continuar su festejo de haber vestido por vez primera la camiseta de la Selección nacional.



"Estoy muy contento por mi debut, me hubiera gustado hacerlo con triunfo, pero no se pudo. Uno trata de aprovechar cada oportunidad, di lo mejor de mí como me lo pidió Juan Carlos Osorio. Estoy tranquilo porque pueden llegar más convocatorias, esto porque seguiré trabajando con fuerza. Allá todos me trataron bien, hay buen ambiente y un gran grupo".



SABER MÁS



El primer gol que anotó en el máximo circuito del futbol mexicano se lo hizo precisamente a los Jaguares de Chiapas en la fecha dos del Apertura 2013, cuando Chivas igualó 1-1 en el Zoque.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ