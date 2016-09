Marín tiene cuentas pendientes con Chiapas

El central espera cobrar venganza ante Jaguares luego de ser goleados en la Copa MX

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- El 17 de julio lo tiene bien presente Hedgardo Marín, porque ese día en la jornada dos de la Copa MX jugando en casa ante Chiapas, Chivas fue goleado 4-1 y quiere cobrar venganza el próximo sábado, cuando reciban a los dirigidos por José Saturnino Cardozo.



El central estará repitiendo en la defensa central, hará pareja con Miguel Basulto ante la ausencia de Jair Pereira. Ambos, estuvieron en aquell goleada que les costó incluso el regaño del técnico Matías Almeyda, en lo que llamó Marín, fue una mala noche que no se volverá a repetir en la fecha ocho de la Liga MX.



"Fue una goleada inesperada, esperemos que no nos vuelva a pasar eso. Nos metieron cuatro goles, tenemos que estar muy atentos, es un equipo muy fuerte, tenemos que hacer nuestra mejor versión. Es una espinita clavada que tenemos nosotros, nos dolió perder 0-4 y en casa, tenemos que estar muy concentrados, decididos a lo que vamos, a ganar y solamente esa mentalidad".



Será el segundo partido que repita como estelar Marín, oportunidad de oro para mantenerse en el once titular y no soltarlo jamás, tal como en su momento lo hizo Carlos Salcedo, a quien dice el zaguero, le aprendió mucho.



"Me abrió una puerta muy grande la verdad, uno lo extraña, pero es una oportunidad que debo de aprovechar, eso uno está esperando esos momentos para aprovecharlos y mostrar lo que somos, lo que trabajamos día a día, que en cada entrenamiento estamos dando lo mejor, se dio un resultado muy bueno".



Se le cuestionó a Marín la confianza que existe con el "Abuelo" Basulto luego de aquella goleada, la cual dijo está intacta, pues tienen tiempo jugando juntos y se conocen perfectamente, se han puesto como meta personal salir en cero el sábado ante los de Chiapas.



"Con Basulto he jugado la copa, nos conocemos muy bien, está Jair, nos conocemos, tenemos mucho tiempo juntos, ya sea Salcido o el que sea, estoy tranquilo, son muy buenos jugadores. Nosotros nos enfocamos en la Copa, ya nos conocemos muy bien, sabemos que son jugadores que la retiene muy bien el delantero, que van a salir al contragolpe".



Así como ellos se han puesto meta en la defensa, salir con el cero a favor, espera que adelante la ofensiva no perdone, que cuanta jugada tengan la terminen para definir el encuentro cuanto antes y no pasar por muchos problemas.



La carencia de defensas centrales en el redil le ofrece a los pocos que están en condiciones, de aprovechar haciendo bien las cosas para que Matías Almeyda les siga respetando el puesto estelar, de lo contrario en cuanto estén Jair Pereira y Osvaldo Alanís listos, estarían siendo habilitados. La idea es que el pastor tenga opciones confiables en todos los aspectos y que le cueste decidir quién inicia.



"Está igual de complicado, siempre aquí la central ha sido igual de complicada, está Jair, Salcido, Alanís, siempre va a estar complicado, uno tiene que estar preparado y estar entrenando al cien. Me tocó jugar, ir a un Clásico, viene otro partido y esperamos hacerlo de buena manera, seguir para adelante".



La Frase



"Se podría tomar como eso, sacar eso que tenía adentro, mostrar quien soy y ahora mostrarlo el sábado. Hay una espina clavada que queremos sacar y conozco bien a Basulto, haremos un buen partido". Herdargo Marín, defensa central del Guadalajara.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ