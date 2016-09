Benfica anuncia lesión de Raúl Jiménez

El equipo portugués señala que el jugador se perderá los próximos partidos

LISBOA, PORTUGAL (08/SEP/2016).- El equipo de Benfica comunicó este día la gravedad de la lesión del atacante mexicano Raúl Jiménez, quien se perderá los próximos partidos, sin tener un tiempo estimado de recuperación.



Una vez que el ex americanista fue examinado por los médicos del club, anunció que el jugador tricolor tiene un esguince en la rodilla izquierda con una lesión del ligamento lateral interno.



El pasado viernes durante el juego de eliminatoria mundialista rumbo a Rusia 2018 entre México y El Salvador, Raúl Jiménez sufrió la lesión, por lo que ya no disputó el cotejo del martes contra Honduras.



Benfica no dio a conocer un tiempo específico para que el atacante hidalguense regrese a la actividad, por lo pronto para el partido de este viernes contra Arouca, por la cuarta fecha de la Liga de Portugal, está descartado.



De igual manera se prevé que se pierda el comienzo de la Champions League, una vez que el cuadro portugués se mida el próximo martes al turco Besiktas.



Además de Raúl Jiménez, Benfica tiene lesionados a los brasileños Danilo Barbosa y Jonas Gonçalves, así como al griego Constantinos Mitroglou y al serbio Luka Jovic.



Sobre las ausencias, el estratega Rui Vitoria manifestó: "Están lesionados. Pero si hay una cosa que no debemos hacer es llorar. Tengo que encontrar soluciones, no problemas. Mañana entrarán 11 jugadores, seremos un equipo con una gran determinación para ganar, con ganas de dar una respuesta completa de nuestra capacidad".