Seleccionados se reportan con Atlas

Los jugadores convocados por el Tri regresan a entrenamientos con el equipo

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Luego de tener participación con la Selección Mexicana, los jugadores convocados al Tricolor de la plantilla del Atlas, Rafael Márquez, Cándido Ramírez y Martín Barragán ya se reportaron a los entrenamientos este jueves en el club de Colomos, entrenaron al parejo y se reportan listos para enfrentar a León el sábado próximo.

Antes de que iniciara el entrenamiento, el director técnico, José Guadalupe Cruz reconoció que su equipo está por debajo del 50 por ciento del rendimiento que espera, tras siete jornadas ya disputadas.

"Estamos un poco abajo del 50 por ciento del rendimiento. En siete partidos que tengo dirigiendo me parece que es aceptable, más no estamos satisfechos por lo que se refiere a la cosecha de puntos los dos últimos resultados no han sido favorables", dijo el timonel rojinegro.

"En lo que respecta a funcionamiento estoy muy contento con el equipo, realmente la forma de jugar y la propuesta la han asimilado muy rápido. En ese sentido aspiramos todos los días a mejorar, aunque ahora terminara el torneo estaríamos en zona de clasificación, también los que vienen abajo están muy cerca", siguió.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES