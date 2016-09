Presidente de Liga MX defiende la regla 10-8

La competencia obliga a los jóvenes mexicanos a destacar, asegura

CIUDAD DE MÉXICO (08/SEP/2016).- Pese a las críticas que ha generado en el balompié mexicano la regla 10/8, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dejó en claro que a largo plazo será benéfica y hará que las fuerzas básicas crezcan.

En rueda de prensa luego de presentar la Primera Carrera de la Liga MX, la cual el propio dirigente correrá con la playera de la selección mexicana, Bonilla dejó en claro que la regla debe ser entendida y analizada a detalle.

"Les pediría que hagan un análisis más a detalle, más a fondo de lo que dice el artículo del reglamento, entonces se darán cuenta de que no hablamos de nacidos o no nacidos en México, hablamos de formados en las fuerzas básicas del futbol mexicano o no formados", dijo.

Destacó que en México se invierte una cantidad importante de dinero, "quizá la más alta del continente para la formación de jugadores", por lo que reiteró que se deberá hacer un análisis, "no es como lo han venido manejando".

Aunque la productividad en el Torneo Apertura 2016 disminuyó respecto del Clausura 2016 hasta la fecha siete, esto pese a la llegada de más jugadores no nacidos en México, destacó el esfuerzo que hacen los clubes para traer jugadores importantes.

"El esfuerzo de clubes de la liga es importante, traer dentro de sus capacidades económicas lo mejor del mercado, estoy seguro que al final podremos hacer un balance positivo que se reflejará en las tribunas y en el agrado del aficionado", aseguró.

Añadió que la Regla 10/8 es importante e impulsará a los más jóvenes, pues la competencia los obligará a destacar y eso beneficiará, incluso, a las selecciones nacionales.

"Creo que no hay nada mejor en la vida que la competencia, nos hace mejores, nos hacer luchar, aprender, estudiar, trabajar más, soy un convencido de que la competencia hará que las fuerzas básicas crezcan, que den lo mejor y tengamos representativos en todas las categorías en los mejores lugares del mundo".

Por otra parte, cuestionado de la designación arbitral de Fernando Hernández Gómez para el duelo entre Cruz Azul y América, un joven con poco más de un año desde su debut en el máximo circuito, aplaudió la decisión.

"Es un muchacho que venía con buenos trabajos desde el Ascenso, muy serio, con gran futuro, gran presente, merecía una oportunidad como esta. Así como hay que debutar jóvenes en clubes, hay que darles oportunidad que se muestren árbitros nuevos, ver de qué están hechos".

Sobre el mismo duelo y la seguridad, aseveró que la víspera tuvieron una reunión con responsables de los estadios de la Liga y del Ascenso, además de autoridades y principales mandos de diversas ciudades, para dar inicio a la segunda fase del plan "estadio seguro".

Garantizó la seguridad dentro y fuera del estadio Azul y dijo que las autoridades actuarán de manera pertinente en todos los escenarios, "tenemos que seguir trabajando, buscar cómo ir afinando detalles en el protocolo de seguridad".

Advirtió, no obstante: "no podemos evitar broncas, pero sí que pasen a mayores, que sean simples discusiones, queremos que el deporte sea familiar".

Finalmente, cuestionado de los problemas económicos y de la falta de pagos de la cual se quejaron los jugadores de Atlante, aclaró que "somos la única liga en el mundo que tenemos las garantías establecidas en el reglamento de que el jugador va a cobrar".