El resurgir del 'Macue'

Luis Robles es un escudo en la media cancha rojinegra en compañía de Rafael Márquez

GUADALAJARA, JALISCO (08/SEP/2016).- Si bien Luis Enrique Robles Ramírez ha mantenido una regularidad a lo largo de su carrera futbolística, en este Apertura 2016 no la tuvo desde un principio en el Atlas. El “Macue” llegó como refuerzo traído directamente de La Franja del Puebla y de inmediato se puso a la orden del “Profe” José Guadalupe Cruz, sin embargo comenzó el certamen siendo suplente, ya que los titulares en la media de contención eran Rafael Márquez y Javier Salas.

Pero al paso de los partidos, el nacido en Amacueca, Jalisco, se fue adueñando de un sitio como inicialista en el equipo rojinegro y hoy en día es un elemento inamovible en el esquema táctico de los Zorros, a tal grado, que la línea defensiva inicia en sus botines en el medio campo, mientras que con Rafa Márquez comienzan los ataques por su calidad y buen toque de balón.

Luis Robles ha jugado 405 minutos en este torneo, producto de cinco partidos como titular y cuatro de ellos completos, ya hizo un gol, ante Puebla precisamente y se ha disciplinado en cuanto a tarjetas amarillas (sólo tiene una) y rojas se refiere, es decir, es un futbolista limpio y cumplidor dentro del terreno de juego.

“Sin duda alguna, esa posición ya la he jugado durante bastante tiempo, ya sé cómo jugarla, ya sé cómo moverme y sobre todo sé cuál es mi labor dentro de la cancha; si bien Rafa le da un poco más de salida al equipo o nos turnamos, ya tenemos bien claro eso, pero sobre todo sabemos que tenemos que estar bien parados atrás, que es lo que nos viene dando resultado”, dijo Luis Robles.

“Creo que ya en torneos anteriores he venido jugando, he sido titular, ahora me toca acá. Al principio no estaba en mi mejor momento, en mi mejor ritmo, pero poco a poco he ido mejorando y, sobre todo, aprovechando la oportunidad que el ‘Profe’ me brindó y ahora quiero tratar de responder de la mejor manera y hacer las cosas bien”, siguió el “Macue”.

El mediocampista recordó el gol con el cual vencieron a Puebla en el partido del centenario jugado en el Estadio Jalisco en la Jornada 5 de este torneo. “Me tocó estar en esa jugada y gracias a Dios me salió un buen disparo, pero creo que poco a poco he ido mejorando y, sobre todo, tomando el ritmo que queremos y que nos sirve a todos con el equipo”.

Debutó en el Torneo Clausura 2004 en las filas del Atlas y a partir de ahí se ha convertido en un elemento indispensable y regular en los equipos que ha estado. “Macue” Robles, emigró en el Apertura 2013 a los Jaguares de Chiapas y en el Clausura 2015 al Puebla, para regresar en este Apertura 2016 a la querencia, al Atlas, y viene por sus fueros.



TODO SOBRE ROBLES

Actividad en este torneo

Jornada Partido Minutos Jornada 1 Atlas vs Toluca 0 Jornada 2 Tigres vs Atlas 90 Jornada 3 Atlas vs Veracruz 45 Jornada 4 Morelia vs Atlas 0 Jornada 5 Atlas vs Puebla 90 Jornada 6 Chivas vs Atlas 90 Jornada 7 Atlas vs Cruz Azul 90

Sus números

Pases completos 169

Pases fallados 30

Balones recuperados 74

Goles 1

Asistencias 0

Distancia recorrida 46.9 kms

Velocidad promedio 6.6 km/h

Faltas cometidas 2

*Fuente Liga MX

LA FICHA

Luis Enrique Robles Ramírez

Nacimiento: 22/9/1986

Lugar: Amacueca, Jalisco

Altura: 1.70 mts

Peso: 68 kgs

Fecha de debut: domingo 25 de enero de 2004 (Pumas 3-0 Atlas)

Posición: Mediocampista

Número: 18

LA FRASE

“Creo que uno trabaja para ser titular, siempre la competencia está. Yo vine para eso, para jugar y tratar de iniciar”.

Luis Robles, jugador del Atlas.