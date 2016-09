Matías Almeyda descarta a Jair Pereira

El técnico del Rebaño le da toda la confianza a Miguel Basulto para suplir al capitán

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- El partido está muy cerca, es el sábado y Jair Pereira todavía no ha entrenado con el plantel, motivo suficiente para que el técnico de Chivas Matías Almeyda, lo haya descartado para el cotejo del fin de semana ante Jaguares. El pastor le da toda la confianza a Miguel Basulto para suplir al capitán.



"No creo que llegue, mostró una leve lesión y bueno, seguramente el tiempo no nos dará para recuperarlo. Están los demás compañeros, Basulto, por ahí puede llegar Salcido y entre ellos será quien pueda participar. Lo definiré seguramente el viernes pero creo que sobre todo Miguel Basulto, los partidos que le ha tocado jugar lo ha hecho bastante bien y esperando que si tiene esa posibilidad que la pueda aprovechar".



El técnico puntualizó que existe confianza en toda su plantilla para suplir al capitán, se llame como se llame, ya que han tenido muchas oportunidades de mostrarse en la Copa y Basulto le lleva delantera a Carlos Salcido, porque el de Ocotlán pese a que entrena con el plantel, sigue con pequeñas molestias musculares.



El tema que más preocupa es el de Osvaldo Alanís, quien apenas sale de una lesión, cuando ya entró a otra y nada más no puede estar a la orden del estratega, quien lo espera con ansias para complementar su defensa central, más cuando Pereira está lesionado y no hay un tiempo de recuperación definido.



"Lo de Alanís, se ha retrasado bastante su regreso por diferentes motivos físicos y debe ganar minutos, jugar y cuando yo vea que esta al 100 por ciento entrará en la competencia por un puesto. Es normal después de estar mucho tiempo parado regresar. Hizo una pretemporada que no paró un día, regresamos y ahí empezó a tener un problemita, se contracturó un aductor, es normal cuando un jugador está mucho tiempo parado".



Mencionó Almeyda que los problemas de Alanís son ajenos a la operación de rodilla izquierda, en la cual desde el inicio se le hizo un mal diagnóstico.



"Lo importante es que la lesión principal no siente ya nada, pero necesitamos que tenga minutos. Está con el grupo y si Dios quiere y sigue con esta metodología de trabajo, lo podremos ver en cancha rápido".



Alanís está descartado para ir a la banca el partido ante los Jaguares, ya que no está para competir durante los entrenamientos por un lugar y el que haya jugado ante el Dynamo la semana pasada, fue para que tuviera minutos en cancha.



El equipo tentativo que saltaría a la cancha del Estadio Chivas, sería con: Rodolfo Cota; Edwin Hernández, Hedgar Marín, Miguel Basulto, Jesús Sánchez; Carlos Cisneros, Michael Pérez, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela; Javier López y Ángel Zalvídar.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ