Chivas pide respeto al técnico nacional

Matías Almeyda considera que ante los malos resultados se debe mostrar más apoyo

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- Ya hubo técnicos que se pronunciaron en contra del estratega de la Selección nacional Juan Carlos Osorio, luego del empate ante el combinado de Honduras 0-0. Incluso ya hubo hasta quien se apuntó para dirigir si es que la Federación Mexicana de Futbol así lo requiere, por ejemplo Miguel Herrera, lo cual se ha calificado en Chivas como una falta de respeto, así lo ve el técnico Matías Almeyda.



Para el pastor rojiblanco, ante los malos resultados es cuando se debe mostrar más apoyo en todos los aspectos, brindar la palmada para juntos salir del mal momento y le extraña mucho al técnico del Rebaño Sagrado, todo lo que se habla alrededor de la actuación de México en los últimos encuentros.



"El contrato no importa (que tiene Almeyda con Chivas), pero me parece una falta de respeto hablar de querer ir cuando hay un entrenador, deberíamos ser mas respetuosos, porque cuando nos hablan uno que hay un serrucho abajo nos molesta, entonces no hagas lo que no te gusta que te hagan. Respeto a Osorio y por bien del futbol mexicano. Está quien debe decidir a nivel resultados y trabajo, pero habría que transmitirle paz y no tirarle piedras en el camino".



Almeyda mencionó respetar todos los puntos de vista de sus colegas, pero no comparte las formas bajo ningún motivo, porque lastiman a Osorio y siembran mucha energía negativa, influyen en la gente.



"Trato de mantenerme al margen, creo que vino ese resultado negativo y fuerte, pero México tiene una Selección para ir y pelear un mundial, tiene grandes jugadores, jóvenes con proyección y ojalá que pueda llegar al mundial esa cantidad de jugadores para dejar bien parado a este país".



Osorio al ser un técnico experimentado que ha dirigido en diferentes lugares, indicó el pastor rojiblanco que no le debe extrañar esta situación, porque siempre se les juzga de manera muy radical y el entrenador debe ser muy centrado en todos los aspectos.



"Los entrenadores siempre estamos en esa línea, si ganamos estamos bien, si empatamos generamos duda y si perdemos estamos mal. Somos responsables de muchas cosas, cada entrenador se hace cargo y sabe lo que está bien y lo que está mal".

