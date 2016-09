Alan Pulido no iniciará ante Jaguares

El técnico de Chivas se dice contento con la llegada del jugador y su rápida adaptación

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- El técnico de Chivas Matías Almeyda está contento con la llegada de Alan Pulido, se está adaptando rápido a las exigencias que hay en el plantel, trae mucha disposición para todo, pero no está contemplado para iniciar el próximo sábado ante Jaguares, en el estadio rojiblanco.



"Alan hace muy poquito que está, lleva muy pocos entrenamientos, el otro día pudo jugar 45 minutos en el amistoso; si esta acá es porque me gusta. Hizo cosas importantes el otro día, nos llena de ilusión y entre más rápido se adapte, más chance tendrá de participar mucho tiempo".



Pulido ha demostrado que quiere estar cuando antes, que quiere demostrar que es un solución, que vale la pena la cifra de 18 millones que se pagó por él, eso lo ha visto el técnico y le agrada que tenga el delantero esa forma de aceptar sus retos.



"Está bien el análisis, se pueden hacer de dos tipos pero el más importante es la convicción que tiene, la mentalidad ganadora, el creer que lo que hace lo hace bien. Eso me parece perfecto, después los precios en el futbol no lo comparto, las cifras que se pagan son absurdas pero ni el ni nosotros ponemos los precios, es el mercado que fue también rara la operación porque era con dos clubes, Chivas lo queríamos y se hizo un gran esfuerzo que agradezco. Me gusta la mentalidad que tiene y ojalá la pueda contagiar a muchos, porque de eso se trata este juego, de hacer las cosas con humildad pero saber que las cosas se hacen bien".

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ