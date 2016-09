Real Madrid quiere ganar la Liga: Gareth Bale

El galés manifiesta su preferencia por conquistar la Liga por encima de otras competiciones

MADRID, ESPAÑA (07/SEP/2016).- El atacante galés Gareth Bale manifestó su preferencia por conquistar la Liga de España por encima de las demás competiciones, aunque sabe que en el Real Madrid siempre se debe aspirar a ganar todo.



El futbolista británico es consciente de que hay varias campañas en las que el cuadro "merengue" no consigue un trofeo liguero, Barcelona y Atlético de Madrid lo han hecho, por lo que es vital ganar el certamen a nivel doméstico.



"En el Madrid soñamos por todo lo alto y cuando nos centramos en un torneo queremos ganarlo. Copa, Liga o Champions, queremos todos. Con la selección queremos seguir haciendo buenas cosas y es lo que estamos haciendo".



Durante un evento con un patrocinador, Bale atendió los medios de comunicación y explicó la importancia de conquistar la Liga, un torneo que marca la regularidad de un equipo durante 38 jornadas.



"Es importante poder ganar la Liga porque hace mucho que no ganamos. Ese es nuestro foco aunque lo que queremos es ganar todos los trofeos, con La Liga incluida", agregó.



El galés ya piensa en la tercera fecha liguera a celebrarse este fin de semana y donde se medirán contra Osasuna en busca de la tercera victoria. Cabe subrayar que desde la campaña 2011-2012, Real Madrid, con el portugués José Mourinho en el banquillo, no domina la Liga española.



"Este fin de semana contra Osasuna me ilusiona. Nos lo pondrá difícil, pero será fantástico porque ya contamos con todo el equipo en forma".