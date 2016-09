Afición debe superar la goleada de Copa América: Talavera

Aceptó que el equipo debe hacer un examen de lo que falta para ofrecer mejores actuaciones y conseguir más resultados

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- La afición y los medios de comunicación son los que deben superar la goleada que sufrió la selección mexicana de fútbol en la Copa América Centenario 2016, ya que eso es algo que quedó en el pasado para los jugadores del conjunto nacional, dijo el portero Alfredo Talavera.



"Pasaron dos meses después de eso, ganamos un partido, empatamos otro y ese la respuesta que querías, el equipo ya lo superó, los que lo tiene que superar es la gente y los medios, los medios deben ser analíticos, saber de futbol y no sólo hablar por hablar porque la gente cree lo que les dicen" dijo.



Aceptó, sin embargo, que el equipo debe hacer un examen de lo que falta para ofrecer mejores actuaciones y conseguir resultados que pide la afición, que esta noche se fue molesta por el empate sin goles ante Honduras.



"Lo que debemos hacer es ver dónde estamos, que dejamos de hacer, hacer un análisis, ahorita no lo podemos hacer tan profundo porque caba de terminar pero nos vamos tranquilos porque hicimos 16 de 18 puntos y es algo que debemos rescatar", indicó.



Señaló que el aficionado mexicano es en estos momentos "donde tienen que apoyar en las buenas y no tanto, es una selección somos seres humanos y estamos trabajando, cumplimos una meta que era avanzar al hexagonal final".



De cara al hexagonal final rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018, admitió que deben corregir muchos aspectos en su accionar.



"Sin duda hay que mejorar, está claro porque no podemos conformarnos con los que se hizo, pero en un camino al mundial nos vamos a encontrar tropiezos, debemos tener una mentalidad sólida", sentenció.