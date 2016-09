La gran escuela rojiblanca del futbol

Chivas se ha convertido en un referente nacional e internacional en la generación de nuevos talentos. Ahora hay 230 jugadores que sueñan con llegar a la Primera División

GUADALAJARA, JALISCO (07/SEP/2016).- José Ramón Salas dejó Tomatlán para buscar su sueño de jugar al futbol. Desde que se subió al camión su vida cambió, porque no sabía que familiarmente tendría una ruptura que lo dejaría marcado de por vida, pero al mismo tiempo, encontraría en Chivas una nueva.

El deseo de ser profesional fue más fuerte que la tristeza que dejó la separación de sus padres. En el Rebaño encontró el lugar perfecto para ponerle cimientos sólidos a sus sueños, pensando en algún día debutar en la Liga MX. Hoy es uno de los 230 elementos que se encuentra en las Fuerzas Básicas de Chivas.

“Vengo de familia trabajadora, luchona. Mis padres se separaron, no están juntos desde que yo vine a Chivas. Ha sido difícil aceptarlo. Tengo familia aquí, la visito, pero extraño a mis hermanos y padres”.

Admite que en ocasiones la soledad se apodera de él, los días transcurren lento en la casa club del Guadalajara, pero en la institución ha recibido un gran apoyo de los especialistas. “Es difícil vivir aquí, se tiene que ser mentalmente fuerte para controlar esos momentos de soledad, porque entra el deseo de estar con los tuyos. Desarrollo Humano me ha apoyado mucho, me ha llevado de excelente manera. Estoy agradecido”.

Es el menor de tres hermanos, dice que ellos al igual que su padre, son el motor que le dan energía para buscar el éxito.

“Los sacrificios son muchos, dejar a la familia, no fiestas, saber a tu regreso de alguna gira que un familiar falleció. Eso es duro. Tengo cuidados especiales para estar bien metido en el futbol, la cancha todo cobra”.

Salas llegó al Guadalajara sin planearlo, se enteró que habría un torneo selectivo en Guadalajara para buscar talento y formar la Selección que iría al Mundial Sub-17 en Chile.

“Contactamos a Vaqueros de Ixtlán porque ellos estarían participando, dijeron que sí había cabida pero a la llegada, me la negaron, fue el primer golpe duro. Un amigo contactó con Héctor Real, me dio la oportunidad y fue algo increíble. Jugué el torneo, me aceptaron en Chivas y a los dos meses me llegó la convocatoria de Selección Nacional”.

El centro delantero dejó pasar en su momento una invitación del club Pachuca, así que tomó la de Chivas como la última en busca de su sueño. Hoy es parte fundamental de la Sub-20.

“Llevo un buen proceso, vengo desde la quinta división. ‘Chicharito’ es mi mayor ejemplo, salió de aquí. Me veo en cuatro años jugando en Primera División, consolidado, ganando títulos para Chivas. Quiero ser ídolo de la afición”.

FICHA

Nombre: José Ramón Salas Sánchez

Lugar de nacimiento: Guadalajara, Jalisco

Lugar de residencia: Tomatlán, Jalisco

Edad: 18

Posición: Delantero

Sus logros: Campeón de goleo el torneo pasado con la Sub-17 y Clausura con la Sub-15

Sus títulos con Chivas: Tres títulos internacionales, en Noruega, Suecia y Dinamarca.

Dos campeonatos con la Sub-15 y la Copa Nike

DATOS SOBRE VISORÍAS Y PROCESO

Características que evalúan de un joven para formar parte de sus fuerzas básicas:

• Ser una persona muy ambiciosa.

• Tener mucha disposición.

• Que pueda soportar la exigencia diaria.

• Buscan que los jugadores sean técnicos, rápidos y precisos.

• Metas claras y deseos de superación.

• Capaces de captar, aprender y decidir.

Una vez aceptado, ¿Qué sigue?

Ese jugador inicia un proceso con todas las áreas, desde la parte médica hasta la de nutrición, Cada área hace un plan específico para cada jugador.

El ABC para llegar a Chivas según Diego Martínez

• Mediante las escuelas que tiene Chivas de manera directa, que son las escuelas de San Rafael y de Gigantera. Son administradas por el club y son monitoreadas por los diferentes técnicos de la institución.

• Por las escuelas del programa de franquicias a nivel nacional y por todos los programas que existen de visorías, en las cuales están: la abierta, específica y la visoría en Jalisco.

• Existe la visoría permanente en todo el país. Personal especializado programa campamentos de manera periódica para captar los mejores jugadores. Se les invita a Verde Valle para realizar una serie de pruebas, que son parte de los filtros que debe superar. Si los pasan, el elegido va a un equipo y ahí se determina si tiene las cualidades y aptitudes.

• Hay otros focos de captación mediante los visores, hemos tenido todos estos caminos para aprovechar una gran cantidad de jugadores en toda la República.

• Los cinco visores de planta que tiene Chivas y son coordinados por Jorge Domínguez son: Aldo Rivas, Humberto Niño, Hugo Díaz, Gustavo Sedano y Juan José Balcázar

• Más otros 68 visores, que son los encargados de cada una de las escuelas que tiene Chivas a nivel nacional, porque ellos también pueden captar y enviar elementos a Verde Valle, así como otros convenios con pequeñas empresas dedicadas a buscar talentos.

ORGANIGRAMA DE CHIVAS

• Matías Almeyda. Recibe toda la información de las fuerzas básicas

• Diego Martínez. Coordinador general de fuerzas básicas

• Jorge Domínguez. Coordinador de visorías

• Andrés Ornelas. Coordinador de preparación física

• Luis Valls. Coordinador de porteros

Femexfut exige apoyo económico al jugador

Ya estando en las fuerzas básicas, la Federación Mexicana de Futbol exige a los clubes que los jóvenes reciban un pago, esto para que mínimo cubran sus necesidades primordiales los jugadores.

“Cuando ya eres jugador que se considera profesional, reciben una compensación económica. Ellos reciben un apoyo para que cumplan con sus cosas básicas (existe un tabulador), pero sin lugar a dudas el mayor apoyo que nos brinda el club es para la formación, ahí no hay limitantes, hay una muy buena inversión para poder tener a los mejores jugadores de México”, afirmo Diego Martínez.

En Chivas les inculcan que estudien, es requisito básico para que tengan herramientas con que defenderse en la vida en caso de que no lleguen al profesionalismo. Los jugadores tienen Educare y ya en niveles superiores, existe acuerdo con varias universidades.

“Se les brinda formación académica de primer nivel, desarrollo en cuestión física, desarrollo de lo técnico y lo táctico. Contamos con un departamento médico de alto nivel que genera estudios en pro de los jugadores, para evolucionar en la parte nutricional y desarrollo humano”.

Almeyda y su papel en las básicas

Desde que comenzó la nueva era en el Guadalajara, Matías Almeyda es el encargado de recibir toda la información, es el líder de la estructura de fuerza básicas y Diego Martínez, como coordinador de las básicas, debe reportarle a él directamente todos los avances.

Como meta, está producir cuatro o cinco jugadores por año, para que en un corto tiempo Jorge Vergara no deba de invertir en la compra de jugadores a precios impresionantes, como sucedió con Alan Pulido. El proyecto marcha muy bien, se ha reducido la edad para debutar en el redil, así lo indicó Diego Martínez, coordinador general de fuerzas básicas de Chivas.

“Ya debutó en la Liga MX, Edson Torres y son seis elementos en el primer equipo que en cualquier momento hacen aparición, así que debemos acelerar un poco los procesos. La estructura es directa con él, es el responsable de la parte de futbol, tenemos mucha comunicación y existe un empate en todas las categorías de la institución, así como juega el primer equipo todas las divisiones deben seguir el mismo objetivo futbolístico”.

La comunicación con Almeyda la calificó Martínez de extraordinaria, entendimiento en lo que se quiere en el proyecto y se auguran grandes resultados.

“Es un apoyo total, en la estructura nueva de trabajo nos sentimos contentos por la apertura, los consejos, las charlas de su parte con su equipo de trabajo y es nuestro líder en la parte de futbol. Recibe los reportes de todas las categorías, de hecho cuando hay partidos de cuarta, quinta, va a observarlos y se empapa de todo. Nos permite opinar sobre qué jugador puede estar listo para participar con el primer equipo”.

En un tiempo no largo, año más o menos, lo que tanto dolor de cabeza le dio a Chivas estará resuelto, porque vienen varios elementos zurdos que darán muchas cosas positivas de qué hablar.

“Ofensivamente hay varios, los ha visto Matías y al cuerpo técnico le ha gustado el nivel competitivo que tienen. Varios son seleccionados nacionales, pero hay dos jugadores más de excelente nivel que pronto participarán en el primer equipo, a donde llegan con mínimo 100 encuentros internacionales con inferiores o Selecciones nacionales”.

Martínez indicó que profesionalmente se siente contento, entusiasmado porque el proyecto promete mucho para hacer huesos viejos en la institución, la responsabilidad de estar abajo de Matías en la nueva era, le llega en una etapa muy madura de su carrera.

NUMERALIA

230 Son los jugadores que Chivas registró en este semestre en sus diferentes categorías, para 11 equipos que se componen de 20 a 24 elementos. Van desde los nueve años hasta la Sub-20. No entra el primer equipo.

68 Son las escuelas que Chivas reconoce a nivel nacional, en las cuales buscan a los futuros elementos para el primer equipo.

50 Son los jugadores que viven en la casa club del Guadalajara, la cual es remodelada en todas sus áreas, incluso moverán el gimnasio, estará cerca de la cancha dos, donde ahora dan yoga.