Más rotaciones, menos futbol

El Tricolor fue incapaz de vencer la cabaña de los hondureños; el equipo de Osorio siembra más dudas

CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2016).- México cerró la Fase 4 de la eliminatoria mundialista de Concacaf como el mejor equipo de esta ronda, pero ni eso le salvó del abucheo de su gente anoche en el Estadio Azteca. La Selección le volvió a quedar a deber sus seguidores.

El Tricolor empató 0-0 ante una Selección de Honduras que se está acostumbrando a llevarse puntos de la otrora temible casa del equipo nacional, que lució una mediana entrada de poco más de 50 mil espectadores, la más baja en varios años en un partido oficial.

Con el resultado, México se consolidó como primer lugar del Grupo A con 16 de 18 puntos posibles, mientras que los centroamericanos sumaron la unidad que les faltaba para asegurar su clasificación al Hexagonal Final, con ocho, que dará tres boletos y medio para el Mundial de Rusia 2018.

El equipo mexicano comenzará la búsqueda de su pase a la Copa del Mundo de visita ante Estados Unidos el 11 de noviembre, y cuatro días después jugará en Panamá su segundo cotejo de la eliminatoria.

Más cambios

Luego de que su equipo no funcionara bien en el primer tiempo de su partido en El Salvador, Juan Carlos Osorio decidió moverle al cuadro que cerró aquel partido triturando al equipo salvadoreño.

Así el timonel de la escuadra nacional mandó cuatro cambios, entre ellos uno obligado por la lesión de Raúl Jiménez, por lo cual fue Ángel Zaldívar quien jugó en el eje del ataque mexicano.

La modificación más significativa fue la de Rafael Márquez, quien se quedó en la banca para jugar un papel de auxiliar técnico que no le corresponde. Su lugar lo tomó Diego Reyes, quien demostró su falta de regularidad en el último año futbolístico.

La primera mitad fue un devenir de acciones que generaron pocas llegadas en ambas áreas, con un equipo mexicano sin ideas y un cuadro centroamericano tirado atrás, bien escalonado, e intentando salir a velocidad cuando México perdía la pelota.

Sin emociones en las porterías, el primer tiempo terminó entre abucheos.

¿Le tienden la cama?

En el complemento Osorio mandó a Hirving Lozano en lugar de un inédito Ángel Sepúlveda que nunca se entendió con Zaldívar.

Esta situación hizo pensar que México tendría más actividad por las bandas, con el “Chucky” por derecha y Aquino por izquierda, pero todo quedó en buenas intenciones iniciales.

Sin embargo, al minuto 55, Lozano voló de manera increíble lo que parecía el primer gol del juego, luego de una habilitación por izquierda y que el jugador de Pachuca sólo tenía que empujar a la red en una jugada de rutina. A cambio, la pelota terminó en la tribuna y el gol que abriría el juego no llegó.

El Tricolor, a partir de ahí, se volvió a atascar en su funcionamiento, por lo que no volvió a llegar hasta el minuto 83, cuando Zaldívar no alcanza a rematar un disparo de Herrera que había rebotado en el pecho del arquero hondureño.

Sobre el tiempo de compensación Héctor Moreno falló frente al arco un disparo desviado y muy fuerte de Herrera, al que el zaguero le metió la cabeza sin darle dirección, para decretar el 0-0 final, que deja muchas dudas de cara al Hexagonal.

EL VILLANO

Juan Carlos Osorio (México)

El técnico de la Selección enseñó un equipo confundido por las continuas rotaciones. Entre los ausentes por lesión y las llamadas de emergencia que tuvo que hacer, Osorio fue incapaz de sostener un cuadro entre partido y partido y el resultado fue el mal funcionamiento de su escuadra ante Honduras en casa, que genera dudas de cara al Hexagonal.

ASPECTOS TÁCTICOS

Más rotaciones

Juan Carlos Osorio volvió a modificar su cuadro no en aras de una mejoría futbolística, sino por mantener su idea de observar jugadores. Jugaron Alfredo Talavera, Jesús Dueñas, Diego Reyes y Ángel Zaldívar (#14). Los cuatro movimientos no generaron una mejoría respecto al juego anterior y el Tri volvió a ser un equipo desenchufado.

Factor Márquez

Rafael Márquez se quedó en la banca y en su lugar jugo Diego Reyes (#5), quien fue un desastre en el partido. El ahora jugador del Espanyol, quien no ha tenido regularidad, estuvo errático con la pelota y el equipo nacional terminó extrañando la claridad y la sapiencia de Márquez Álvarez, quien hacía funciones de auxiliar técnico en la banca mexicana.

Predecible

Los rivales del Tricolor ya saben cómo juega México. Honduras plantó un esquema de un solo delantero, pero custodió de manera celosa las bandas, sobre todo por donde juega Javier Aquino (#11), quien no pudo ante dos y hasta tres rivales que salían a coparlo. El Tricolor no tuvo sorpresa y por lo tanto las llegadas escasearon.

¿Y los europeos?

Salvo Héctor Moreno, quien partido a partido demuestra su solvencia en el centro de la zaga, el resto de los jugadores que militan en Europa no marcan diferencia. Layún no se parece en nada al del Porto, Guardado sólo aporta esfuerzo, pero hay casos lamentables como el de Reyes y el Héctor Herrera (#16), quien no logra recuperar su gran nivel del Mundial de Brasil.