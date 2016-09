El jugador está a la espera de que le realicen un estudio para determinar la gravedad de la contractura

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2016).- El central y capitán de Chivas Jair Pereira, no ha tenido la mejoría esperada de su parte posterior del muslo derecho, la cual se lesionó al minuto 83 del cotejo disputado el pasado domingo en Houston, ante el Dynamo.El cuerpo médico de Chivas esperaba que la lesión para este martes, la inflamación hubiera disminuido para poder realizarle otro estudio y determinar la gravedad de la contractura, pero esto no fue posible durante la mañana.



Pereira estuvo en rehabilitación en Verde Valle, no salió a trabajar con el grupo y su participación para el fin de semana ante los Jaguares está en duda. El tipo de trabajo que realiza por ahora es muy conservador hasta no tener certeza de qué grado de contractura tiene.



Alanís trabajó sin problema

Quien sí trabajó luego de no tener mucha actividad el pasado fin de semana por una molestia muscular es Osvaldo Alanís. El defensa realizó todo el entrenamiento físico al parejo de la plantilla. Al técnico Matías Almeyda le urge que ya esté al cien por ciento en todos los aspectos para poder utilizarlo en caso de que se confirme la baja de Pereira.

Quien también estaría listo para poder ver actividad es Carlos Salcido, quien no pudo terminar el encuentro ante el Santos de la jornada cinco, debido a un esguince de primer grado en la rodilla derecha. El jugador ha estado trabajando fuerte en su etapa de rehabilitación y se ha notado en condiciones de ver actividad, aunque el club no ha confirmado su alta médica.



Se van sin hablar

El dueño del Guadalajara Jorge Vergara, estuvo presente en el entrenamiento de Chivas, realizado en las instalaciones de Verde Valle. Luego de unos minutos, se le unió el CEO de Omnilife-Chivas, José Luis Higuera. Ambos salieron del club sin emitir ningún tipo de declaraciones a la prensa.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ