El Salvador denuncia intento de soborno en eliminatorias

La Selección acusa a empresario por ofrecerles dinero para favorecer a Honduras

SAN SALVADOR, EL SALVADOR (06/SEP/2016).- Integrantes la Selección de El Salvador denunciaron a un empresario por ofrecerles dinero por ganar o perder ante Canadá este martes en la eliminatoria del Mundial de Rusia 2018, y favorecer el pase de Honduras a la siguiente fase, informó la prensa salvadoreña.

La noche del lunes, los seleccionados salvadoreños encabezados por el delantero y capitán Nelson Bonilla, denunciaron que el empresario salvadoreño Ricardo Padilla, ex presidente del club local Alianza, les ofreció dinero por sacar una victoria y cuando menos recibir una derrota de no más allá de un gol, en una rueda de prensa en un hotel donde se alojan en Vancouver, Canadá.

En la rueda de prensa presentaron un audio grabado en una reunión de Padilla con varios jugadores, a quienes dijo: "La propuesta es la siguiente, 30 dólares por minuto jugado y juego ganado. Eso suma dos mil 700 dólares si ustedes juegan los 90 minutos", según publicó el matutino La Prensa Gráfica.

Agregó que "si juegan 50 minutos son mil 500 dólares, si juegan 60 minutos son mil 800 dólares. ¿Lo comprenden? Así pagaba yo en el Alianza y esto es igual ¿Ok?, ¿lo entienden?".

Como segunda opción propuso "20 dólares por minuto jugado y juego empatado. Si alguien juega los noventa minutos y empatan el juego son mil 800 dólares".

Hubo una tercera opción de pago a los jugadores: "Si pierden 1-0 son 15 dólares por minuto jugado. ¿Está claro? Si ya pierden 2-0 no dan nada, no hay nada, ¿me explico? O sea, está diseñado (el pago) en esa forma para que aunque vayan perdiendo 1-0, ustedes procuren que no suba el 'score', ¿me explico?, lo que no queremos es que les vaya a ser una goleada".

El empresario salvadoreño explicó a los jugadores que él mismo haría efectivo el pago si decidían tomar alguna de las tres opciones, pero quien desembolsaría el dinero es un "tipo millonario" de Honduras, a quien no identificó.

"Es como él dijo (el millonario), es un favor para la Selección de Honduras. Honduras le lleva cinco goles de ventaja a la selección de Canadá, pero a Honduras le toca jugar en México. Si a Honduras le ganan 3-0 en México y a ustedes les ganan 3-0, clasifica Canadá, ¿está claro? Entonces, por eso es que ellos están ofreciendo por el gane", prosiguió Padilla.

No obstante, entrevistado por el también matutino El Diario de Hoy, el empresario salvadoreño dijo que el ofrecimiento no era de nadie más que él mismo.

"Yo no soy intermediario de nadie, la propuesta fue en forma personal, porque estoy cansado de que todo el mundo nos gane. Lo del empresario millonario fue en broma", aseguró Padilla.

El capitán de la Selección salvadoreña dijo en Canadá que "queremos desligarnos de cualquier malentendido que éste hecho pueda dar".

Para el veterano periodista deportivo Carlos Aranzamendi, el ofrecimiento de Padilla es una situación que "pone en riesgo la integridad moral de los jugadores que han actuado a la altura, como profesionales".

En 2013, poco más de una decena de jugadores de la Selección nacional de futbol fueron suspendidos de por vida de la práctica del futbol profesional por haber amañado partidos entre 2009 y 2013.