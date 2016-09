Disminuyen goles en la Liga MX pese a llegada de extranjeros

El arribo de jugadores nacidos fuera de México no ha sido garantía de mejores resultados

CIUDAD DE MÉXICO (06/SEP/2016).- La llegada de más jugadores nacidos fuera de México no ha sido garantía de mejores resultados, al menos en cuanto a la producción de goles, pues hasta la fecha siete se registran menos anotaciones que en el Torneo Clausura 2016 en estas mismas instancias.



La regla "10/8" permitió que muchos jugadores no nacidos en México fueran registrados para el presente torneo, con lo cual, se pensó que el nivel de la Liga MX aumentaría, pero en la cuota goleadora no se ha reflejado, e incluso, se han logrado menos anotaciones.



En 63 partidos del Clausura 2016 se habían marcado un total de 180 goles, mientras que para el presente certamen, se registran 160 en la misma cantidad de duelos.



Es decir, mientras el semestre anterior el promedio por jornada era de 2.57 tantos por juego, para este, el porcentaje se redujo a 2.28 anotaciones.



Las posiciones en el eje del ataque son ocupadas en su mayoría por elementos no nacidos en México, a excepción de los clubes Guadalajara, y de América, hasta que se lesionó Oribe Peralta, prácticamente el resto tienen un "9" nacido fuera del país.



Lo cual se ve reflejado en las anotaciones de mexicanos y no mexicanos, pues en el certamen anterior los primeros marcaron 88 y los segundos 94.



En el Apertura 2016, al momento, los nacionales tienen 67 y los no nacidos en México 85, es decir, la producción de los mexicanos ha venido a la baja.

-Torneo Clausura 2016 hasta la fecha siete:

Goles de mexicanos 88 Goles de extranjeros 94

-Torneo Apertura 2016 hasta la fecha siete: