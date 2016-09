Medalla hecha en Jalisco

El clavadista tapatío, Germán Sánchez, fue claro al señalar que la presea que logró en Río 2016 está hecha en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2016).- Participante en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2008, medallista de plata en Londres 2012 y ahora subcampeón olímpico en Río 2016. Germán Sánchez, mejor conocido en el medio deportivo como “Duva”, es un claro ejemplo de los apoyos que ofrece y garantiza el Code Jalisco que dirige André Marx Miranda. El clavadista tapatío desde niño ha sido parte de la estructura deportiva de Jalisco y ha estudiado y entrenado en las instalaciones del organismo deportivo estatal.

“Ha sido un joven que ha estado con nosotros por muchos años, desde muy chiquito, él estuvo en la primaria, en la secundaria y en la preparatoria, es un tema académico que tenemos precisamente para el desarrollo de talentos deportivos, como fue el caso de Germán, él estuvo 100 por ciento en las instalaciones en donde se le daba alimentación y hospedaje. Entonces era un chico que combinó el tema deportivo con el académico, de acuerdo a la estructura que tenemos ahí en el Code Jalisco”, dijo André Marx Miranda Campos ayer desde Casa Jalisco.

En el Code, según Miranda Campos, se le da todo el apoyo a los atletas, pero en el caso específico del clavadista Germán Sánchez, se le cubren sus necesidades de manera integral: “Le damos seguimiento a su preparación, Germán cuenta con todo un equipo multidisciplinario que es 100 por ciento del Code Jalisco, como es el médico, el fisiatra, la nutrióloga, el entrenador que dicho sea de paso, el entrenador de Germán, es el entrenador en jefe de toda la escuela de clavados, hay un grupo de clavadistas muy destacado que están pegando muy fuerte, pero es eso, toda la estructura multifuncional está al servicio de Germán”.

“Duva” fue claro al señalar que la medalla que logró en Río 2016 está hecha en el Code Jalisco, con el equipo de trabajo que le da la institución y con el esfuerzo y dedicación de él mismo y de quienes están detrás del atleta.

“Se habló en redes sociales, en donde se preguntó si Code me había apoyado. De verdad el Code podría decir que la medalla es de ellos, yo digo que sí, aquí está el ejemplo, está mi doctor, mi fisioterapeuta, mi psicólogo, esta medalla, como lo dije, es 100 por ciento tapatía, es 100 por ciento mexicana, la verdad es que debemos estar orgullosos de que no necesitamos que vengan personas extranjeras a enseñarnos, hay una escuela de clavados, la cual por medio de André, estamos llevando el nombre de México muy en alto, en mi equipo hay muchos chavos que van a pelear un lugar para quitarme”, dijo el medallista de plata.

Reconoció que su familia ha sido trascendental también en el apoyo, tanto económico, porque no ha sido fácil, así como emocional, pero también su novia y sus amigos.

“Sin ellos no estaría donde estoy ahorita, me apoyaron económica y emocionalmente, también mi novia, su familia, hay muchas personas que están ahí y a las que les debo agradecer”, comentó Germán Sánchez, portando sus dos preseas olímpicas que ha conseguido a lo largo de su carrera como clavadista.

LAS FRASES

“Si Londres fue difícil, esto era todavía más, tuve una lesión que me dejó fuera de algunas competencias, me criticaron, me dijeron que ya no servía”.

Germán Sánchez, clavadista.

“Siempre es satisfactorio recibir ayuda y el reconocimiento de estos directivos. Yo creo que el tener la confianza, sabes que tienes el apoyo”.

Edna Carrillo, judoca.

“Sentí que tenía que disfrutarlo, las tres veces que competí, lo dejé todo en la alberca y eso es para mí lo mejor que pudo haber pasado”.

Nuria Diosdado, nado sincronizado.

“Es digno de reconocer y apoyar por parte de los gobiernos federal y estatal, hay un sistema en el deporte, en el Code Jalisco, el cual está rindiendo frutos”.

Aristóteles Sandoval, Gobernador de Jalisco.