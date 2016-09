El Tri, a recuperar confianza

México buscará un cierre perfecto en el Grupo A y además reconciliarse con su afición al recibir hoy a Honduras, que se jugará en el Estadio Azteca su pase al Hexagonal Final de la Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO (06/SEP/2016).- Honduras buscará asegurar su pase al Hexagonal clasificatorio de la Concacaf rumbo al Mundial de Rusia 2018, hoy cuando se presente en el Estadio Azteca para enfrentar a México que busca cerrar con balance ideal de seis triunfos en la fase de grupos.

La situación para los catrachos no es compleja, pero podría complicarse si tropieza ante el Tricolor y en simultáneo Canadá, que también tiene esperanzas de seguir en el camino hacia Rusia, se sublima ante El Salvador que ya solo aspira a tener un adiós decoroso.

Los canadienses dirigidos por Benito Floro tienen cuatro puntos y están obligados a ganar, por amplio margen. A Honduras, que cuenta con siete unidades, le basta un empate —suyo o incluso de Canadá— para meterse al Hexagonal sin tener la necesidad de hacer cuentas.

Pero la “H” debe cuidarse de alguna trágica combinación. Por ejemplo: si pierde 3-0 ante México y Canadá también se impone 3-0 a El Salvador, tendría que despedirse de sus ilusiones de ir a Rusia 2018 y ponerse a pensar en el próximo Mundial.

La historia dice que Honduras debe confiar en sí misma en esta visita al Azteca. Hay dos antecedentes de 2013 que le dan aliento: el 11 de junio, Jorge Luis Pinto, actual técnico de la Bicolor, le sacó un empate 0-0 a los mexicanos cuando dirigía a Costa Rica, y el 6 de septiembre —coincidentemente— los catrachos vencieron 2-1 a domicilio al Tri.

Eso sí, previo a este duelo ante México, Pinto ha querido extremar precauciones y exigió el cambio de árbitro. No le gusta que el silbante de este juego sea Mark Geiger porque aún recuerda que en 2015 este estadounidense marcó dos penales inexistentes a favor de México en una Semifinal de la Copa Oro ante Panamá.

“Árbitro funesto”

“Es un árbitro funesto”, expresó Pinto. Ya enfocado en su crucial partido ante los mexicanos, el entrenador colombiano ha pedido a sus futbolistas que jueguen “con tranquilidad” y que “busquen el triunfo”. Por cierto, la Concacaf ratificó al silbante norteamericano.

México, por su lado, jugará este partido con la obligación de salir ileso del Azteca. El técnico colombiano Juan Carlos Osorio sabe que necesita el triunfo en casa para facilitar la reconciliación con los aficionados mexicanos que aún tienen presente el recuerdo de la derrota por 7-0 que sufrieron ante Chile en la pasada Copa América.

Además, Osorio, quien ha sido criticado con dureza por sus constantes rotaciones de jugadores, necesita consolidar una alineación y un estilo de juego de cara al Hexagonal que comenzará en noviembre.

“Vamos a lograr la consistencia con los partidos”, dijo Osorio quien para este juego tendrá que hacer un ajuste en la delantera ya que el titular Raúl Jiménez abandonó la concentración y regresó a su club, el Benfica de Portugal, debido a un fuerte golpe que sacó en la rodilla izquierda el viernes en el partido contra El Salvador.

México enfrentará a Honduras con la posibilidad de cerrar la fase de grupos de la eliminatoria de manera perfecta con 18 puntos.

Operación: cierre de herida

Aunque México va con buen ritmo y ya está clasificado desde hace tres encuentros, no tomará el partido a la ligera por ser el primero en casa y ante unos aficionados que siguen molestos por la goleada de 7-0 sufrida ante Chile en la Copa América Centenario y por la calidad que mostró el equipo en el primer tiempo ante los salvadoreños. “La palabra relajarse se usa con mucha frecuencia y no es el caso, tampoco lo fue en el juego ante Chile, donde no nos relajamos en ningún momento, pero las emociones negativas luego del tercer gol paralizan el corazón del ser humano, el de los jugadores y el de nosotros mismos”, dijo el entrenador colombiano del Tri, Juan Carlos Osorio. “Si algo tiene este grupo es combatividad, profesionalismo, y sabemos que los muchachos se juegan un puesto, por eso no nos vamos a relajar”.

México haría mal en relajarse, pues previo a Brasil 2014 llegaron con seis victorias al Hexagonal Final, pero en esa etapa vinieron a menos y dieron de tumbos, incluyendo un revés ante los hondureños, apenas la segunda derrota en toda su historia en eliminatorias mundialistas en partido jugados en casa.

“Han pasado tres años, ha habido otros técnicos desde entonces. Nosotros como futbolistas hemos crecido luego de esa experiencia, han sido tres años que nos han hecho madurar”, dijo el zaguero Héctor Moreno. “Pero eso ya es parte del pasado, nosotros lo que pensamos es reivindicarnos con la afición”.