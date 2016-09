Pereira tiene esperanzas de jugar el sábado

El defensa central esperará indicaciones del departamento médico para saber cómo proceder

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- La molestia que tiene en la parte posterior del muslo derecho considera que no es tan grave, pero Jair Pereira tampoco se anima a asegurar que estará listo para el sábado, ya que la experiencia adquirida en su carrera, le dice que al ser un problema muscular debe tomar muchas precauciones.



"Fue una jugada accidental, un rival me alcanzó a mover la pierna de apoyo y la estiré de más, sentí una pequeña contractura, así que lo mejor fue parar. Estoy tranquilo, la verdad no me siento tan mal, simplemente hay que esperar unos días para tener tratamiento, terapia y buscar llegar al encuentro ante Jaguares".



El defensa central sabe el tiempo apremia, el cotejo es el sábado pero también hay tiempos que se deben respetar, más porque fue una zona que los especialistas llaman "traicionera", por ello esperará indicaciones del departamento médico para saber cómo proceder.



"Creo que sí, pero se debe esperar determinado tiempo para que se desinflame la lesión. Me siento bien, no creo que haya sido tan grave.



Pereira dijo que pese a su lesión, la cual tiene claro que es una contractura, el resultado futbolístico que obtuvo el equipo fue muy bueno, porque pusieron en marcha algunas cosas que estaban pendientes.



"Fue un buen partido, hubo gente joven pudo observar el técnico Matías Almeyda, jugamos dos equipos diferentes y le sacamos provecho, se siguió en ritmo, se mejoraron cosas que sentimos nos faltaban".



Respeto a la llegada de Alan Pulido, el también capitán puntualizó que será de mucha ayuda, lo han arropado para que de inmediato se acople a las dinámicas, se sienta seguro y apoyado en todos los aspectos.



"Todo jugador que venga a aportar, que venga a sumar, siempre será bienvenido, se irá adaptando poco a poco, es un gran jugador con cualidades ofensivas, que en cualquier momento nos puede ayudar".



Alanís trabajará sin problema



Osvaldo Alanís, quien no actuó ante Dynamo porque dos días antes tuvo un problema muscular, estará listo para comenzar la semana de trabajos de cara al encuentro ante Jaguares y estaría con muchas posibilidades de iniciar, ya que ha mejorado mucho en ritmo, así como en nivel futbolístico.

