Dan estímulos económicos a atletas de Jalisco

Tras su participación en Río 2016, el Gobierno estatal y el Code entregan los apoyos

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- Tras su participación en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, el Gobierno del Estado y el Code Jalisco, entregaron este lunes en Casa Jalisco, estímulos económicos a los atletas jaliscienses, siendo 10 los presentes, el caso de Germán Sánchez, Rodrigo Diego, Alejandra Orozco, Melany Hernández, Nuria Diosdado, Alfonso Leyva, Alejandra Zavala, Yanic Gentry y Edna Carrillo.



A estos atletas se les entregó un cheque por 20 mil pesos, con excepción del "Duva", a él, por ser medallista olímpico, se le entregó un estímulo económico por 830 mil pesos, 750 mil que da el Gobierno de Jalisco y 80 mil que brinda el Code.



"Quiero reconocerles su esfuerzo, su entrega, su dedicación a nombre de todos los jaliscienses, algo que aprenden los atletas de alto rendimiento como ustedes, es que el éxito se construye a diario, con disciplina, por eso es que el reconocimiento viene en estas competencias, pero detrás de lo que hay, es una dedicación, es donde ustedes sueñan sin límites, pero además alcanzan sus sueños", dijo el primer mandatario estatal Aristóteles Sandoval.



Por su parte, la sirena jalisciense, Nuria Diosdado, se mostró contenta por el hecho de recibir estos apoyos por parte de las autoridades.



"Siempre es un aliciente recibir el apoyo del gobierno, creo que estoy en el estado donde es una cuna de campeones, encontrarme con un amigo como 'Duva', del cual me siento muy orgullosa de todo lo que ha hecho, creo que es la medalla que más feliz me pone, por lo que representa para él y para todos los jaliscienses y estoy muy contenta de poder estar aquí, es muy poco el tiempo que estoy en Guadalajara y poder asistir a estos eventos, me da mucho gusto", comentó la atleta mexicana que culminó su participación en Río en el lugar 11.



EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES