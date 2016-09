Alejandra Orozco vivió unos Juegos Olímpicos de transición

La clavadista tapatía asegura que en estos cuatro años aprendió mucho, sobre todo lo complicado que es ganar una medalla

GUADALAJARA, JALISCO (05/SEP/2016).- La clavadista tapatía, Alejandra Orozco, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 y participante en los Juegos de Río 2016, dijo este lunes, que la justa veraniega en Brasil fueron sus juegos de transición, ya que a partir de ahora podría irse a la Ciudad de México, en donde entrenará allá de la mano de la entrenadora Ma Jin, quien también teje los hilos de la clavadista Paola Espinosa.

"Estos Juegos Olímpicos los veo como si fueran de transición, tuve un proceso muy complicado, un proceso difícil para mí, pero de todo se aprende, puedo decir que en estos cuatro años aprendí mucho, supe que ganar una medalla es un poco complicado, pero creo que todavía hay Ale para rato", dijo Ale Orozco.

El hecho de no haber obtenido al menos lo mismo que consiguió hace cuatro años, para Alejandra es una experiencia que le deja, sobre todo de mucho aprendizaje. Orozco no avanzó a las finales de plataforma de 10 metros femenil, quedándose a la orilla.

"Me dejó mucha experiencia en el sentido de cuando la gente espera mucho de ti y no se da, hay que analizar lo que pasa, ver lo que se hizo bien o mal, pero así es el deporte, con altas y bajas pero siempre con la cabeza en alto y trabajar para que lo malo no vuelva a pasar", apuntó.



