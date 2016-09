Franz Beckenbauer es sometido a cirugía cardiaca

Un diario alemán reporta que la operación se llevó a cabo el sábado y fue planeada por semanas

FRANKFURT, ALEMANIA (05/SEP/2016).- La leyenda del futbol Franz Beckenbauer fue sometido a una cirugía a corazón abierto y se le realizó al menos un puente corolario, de acuerdo con un diario alemán.

El equipo administrativo de Beckenbauer no ha respondido a las peticiones de comentarios sobre la salud del ex jugador y ex entrenador después del reporte publicado el lunes por el periódico de gran circulación Bild.

Bild reportó que la cirugía se llevó a cabo el sábado y había sido planeada por varias semanas.

Beckenbauer, de 70 años, fue internado en una clínica del sur de Alemania el viernes, un día después que su hogar en Salzburg, Austria, fuera allanado por fiscales suizos que investigan un caso de fraude y corrupción relacionado con la Copa del Mundo de 2006.

El caso, que fue abierto formalmente en noviembre del año pasado pero fue confirmado apenas el jueves, ha causado agitación en la Federación de futbol de Alemania y ha manchado la reputación de una Copa del Mundo que fue un éxito popular. En Alemania, el torneo de 2006 es conocido como el "Cuento de Hadas de Verano".

También amenaza con arruinar la reputación de Beckenbauer, un ex jugador y ex entrenador que es considerado como el más grande futbolista alemán de todos los tiempos. Beckenbauer ganó mundiales como jugador y técnico, y después fue el rostro del comité organizador de 2006.

La procuraduría suiza indicó que abrió un caso penal contra Beckenbauer y otros tres miembros alemanes del comité organizador del Mundial de 2006.

Los cuatro son sospechosos fraude, lavado de dinero, mala administración con fines delictivos y malversación relacionados con un pago de 6.7 millones de euros (7.3 millones de dólares) vinculado con la FIFA en 2015, antes del torneo que se realizó en Alemania.

Los abogados de Beckenbauer dijeron que el ex futbolista coopera "con todas las autoridades involucradas".

Beckenbauer encabezó la campaña de Alemania para ganar la sede en una cerrada votación en 2000, en la que superó 12-11 la candidatura de Sudáfrica. Después dirigió el comité organizador.