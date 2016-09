El Tri desea cerrar con credibilidad ante Honduras

La Selección mexicana recibe este martes a la escuadra catracha en punto de las 21:00 horas

CIUDAD DE MÉXICO (05/SEP/2016).- En busca de cerrar con marca perfecta y de seguir en la cura de sus heridas, la Selección Nacional de México de futbol recibirá este martes a Honduras, y asegurar su boleto al hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.



La cancha del estadio Azteca será el escenario donde se llevará a cabo este partido en punto de las 21:00 horas, con arbitraje del estadounidense Mark Geiger.



Muy cerca estuvo el Tri de ser víctima de una nueva humillación, no a nivel del 7-0 ante Chile en Copa América Centenario 2016, pero sí de magnitudes catastróficas para el técnico colombiano Juan Carlos Osorio.



Afortunadamente para él y para algunos directivos, la escuadra azteca logró reaccionar para conseguir un triunfo que aunque fue de trámite, ayuda solo un poco al tema de la credibilidad.



Para este duelo, Osorio tendrá la baja de Raúl Jiménez, quien sufrió una lesión en la rodilla en el juego ante El Salvador, lo cual obliga al estratega a usar gente poco habitual en el eje del ataque, como Martín Barragán y Ángel Zaldívar.



Un resultado que no sea el triunfo aumentará la presión para el estratega, que tendrá que hacer mucho más que derrotar a los salvadoreños o a los catrachos, para recuperar la credibilidad de la afición mexicana.



Por su parte, el conjunto centroamericano se juega se permanencia en la carrera por un cupo a la justa mundialista y lo hace con la ventaja de que hasta una derrota les da el pase.



La última vez que el cuadro catracho visitó la cancha del Coloso de Santa Úrsula fue en 2013 y salió con un triunfo de 2-1, con goles de Ricardo Bengston y de Carlo Costly, resultado que le costó la salida al técnico José Manuel de la Torre.



Para avanzar a la siguiente fase, Honduras requiere del triunfo, el empate o inclusive pueden perder, siempre y cuando no sea por cinco o más goles, y se combine con una victoria de Canadá.