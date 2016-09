Vargas y Jebiwot se adueñan del Medio Maratón Atlas 2016

El guanajuatense y la corredora keniana son los ganadores de la 27 edición del evento

ZAPOPAN, JALISCO (04/SEP/2016).- El corredor mexicano Daniel Vargas y la keniana Caroline Jebiwot fueron los ganadores de la vigésima séptima edición del Medio Maratón Atlas, el cual tuvo como principal atractivo la continuación de los festejos del centenario de la institución rojinegra.

En un ambiente completamente familiar y festivo, los más de cinco mil 500 corredores que participaron en esta fiesta atlética abarrotaron la avenida Patria antes del disparo de salida y llenaron de color algunas de las principales arterías de la Perla Tapatía y del municipio de Zapopan.

Daniel Vargas, oriundo de León, Guanajuato y representante de México en la prueba de maratón de los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016, fue el primero en cruzar la meta y desatar la algarabía de los presentes que no dejaron de apoyarlo durante gran parte de su trayecto, mismo que dominó de principio a fin.

Vargas logró su segundo triunfo consecutivo en esta ruta jalisciense, ya que en el 2015 también se consagró como el amo y señor de la competición rojinegra. El tiempo oficial del guanajuatense fue de una hora, seis minutos y 27 segundos.

El segundo lugar de la categoría varonil correspondió al keniano Joseph Nyokwoyo, quien cruzó la línea final cuando el cronómetro marcaba una hora, 6 minutos y 44 segundos, mientras que el tercer sitio fue para el mexiquense Eloy Sánchez Vidal con un registro oficial de competencia de una hora, 6 minutos y 52 segundos.

En la rama femenil, la victoria fue para la keniana Caroline Jebiwot, quien se adueñó del asfalto al lograr un tiempo de una hora, 16 minutos y 41 segundos. El segundo lugar fue para la mexicana Dulce María Rodríguez, quien paró el reloj en una hora, 17 minutos y 19 segundos, mientras que el tercer puesto fue ganado por la también keniana Leah Jebiwot, quien cruzó la meta con un registro de una hora, 18 minutos y 3 segundos.

Feliz por volver a triunfar

Luego de adjudicarse su segundo centro consecutivo y el tercero de su carrera en esta competencia, el guanajuatense Daniel Vargas se dijo contento por haber vuelta a cruzar la meta con la mano en alto, ya que era considerado como uno de los favoritos para llevarse la victoria.

"Estoy muy contento porque es la tercera vez en mi carrera que gano este medio maratón. Hoy hubo un gran nivel, en ediciones pasadas me he ido solo desde el kilómetro 8 o 9, pero ahora si batallé y fue hasta el kilómetro 14 cuando me despegué, fue en la subida del kilómetro 16 cuando me di cuenta de que podía ganar y ya nadie me alcanzó hasta la meta. Es una gran carga, pero también es una gran motivación que te consideren el favorito para ganar un medio maratón como éste".

Aplaude control anti-doping

Tras finalizar en el segundo lugar de la categoría femenil, la mexiquense y tres veces atleta olímpica Dulce María Rodríguez, se dijo motivada por volver a subir al podio en territorio jalisciense, no sin antes aplaudir la organización del Medio Maratón Atlas, en el que asegura se corre al mismo nivel debido a los estrictos controles antidopaje con los que cuenta esta competencia.

"Mi experiencia en este medio maratón está en mi llegada, en el trabajo arduo que me dio frutos hoy, estoy contenta y orgullosa, agradecida con el público de Guadalajara por su apoyo y por recibirme siempre con los brazos abiertos. Algo que reconozco y agradezco es lo legal, que aquí se realizan exámenes antidoping, aquí puedes competir sabiendo que todos venimos sin extras. Quedan dudas sobre los kenianos, porque en ocasiones no se les ve ni el polvo y a mí me gusta venir aquí porque siempre me va bien".

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO