No disfruté mucho en Monza: 'Checo' Pérez

MONZA, ITALIA (04/SEP/2016).- El Gran Premio de Italia de Fórmula Uno, celebrado esta mañana en el Autódromo Internacional de Monza, no fue un evento de grandes emociones a lo largo de todo su desarrollo, situación en la que también terminó por caer el piloto tapatío de la escudería Force India, Sergio Pérez, quien terminó en la octava posición.

"No disfruté mucho ahí fuera, fue una carrera muy solitaria la mayor parte del tiempo, pero al menos me dio la oportunidad de cuidar mis neumáticos", apuntó Pérez Mendoza, quien por novena ocasión en la temporada terminó dentro del Top 10. "Creo que obtuvimos el mayor resultado al que aspirábamos, porque no teníamos el ritmo para aspirar a más", añadió el jalisciense.

Durante gran parte de la carrera, Pérez navegó entre el séptimo y octavo sitio y fuera de un instante sobre la recta final en la que “Checo” tuvo que evitar un contacto con Max Verstappen, el jalisciense pasó una carrera tranquila en la que la estrategia no terminó por funcionar como se esperaba.

"Intentamos una estrategia agresiva, con una segunda detención temprano, para intentar cubrirnos de Verstappen, pero resultó ser muy pronto y al final tuvimos mucha presión de Massa; fue importante mantenernos al frente de él y traernos la mayor cantidad de puntos como fuera posible", señaló al respecto el tapatío.

Por otro lado, al igual que hace una semana en Bélgica, tanto Pérez como su compañero de equipo Nico Hulkenberg terminaron dentro de los puntos, con el alemán cruzando la meta en décimo sitio, sin embargo, al terminar Valtteri Bottas en sexto y Felipe Massa en noveno, la escudería Williams desplazó a Force India del cuarto lugar en el campeonato de constructores.

"Siempre supimos que sería una carrera complicada y se demostró que necesitamos trabajar duro. Creo que podemos pelear en Singapur porque es un circuito muy distinto al de Monza y nos hemos desempeñado bien en circuitos callejeros en lo que va del año", concluyó Pérez Mendoza, quien se mantiene en el octavo sitio del campeonato de pilotos, con 62 puntos acumulados tras 14 carreras celebradas.

EL INFORMADOR / ALAN RODRÍGUEZ