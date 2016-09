Para Leones Negros el triunfo en casa es impostergable

Para los melenudos, es urgente ganarle al equipo de Zacatepec, quien juega en igualdad de puntos

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2016).- La mitad del torneo está por alcanzar a Universidad de Guadalajara sin ganar en casa durante el Apertura 2016 en la Liga de Ascenso MX.

Es por eso que en el duelo de este mediodía en el Estadio Jalisco la victoria ya no puede esperar para UdeG, que además enfrenta a un rival que tiene los mismos puntos y, por supuesto, las mismas aspiraciones.

Zacatepec tiene los mismos nueve puntos de los Melenudos, y sólo la diferencia de goles tiene a los tapatíos en el noveno puesto general, mientras los morelenses están en el decimoprimer puesto.

“Ya no podemos dejar más puntos en casa; si queremos hacer valer lo bueno que hemos hecho de visita tenemos que respaldarlo en casa, así que ya tenemos que sacarnos esa espina”, dijo en la víspera el arquero Humberto Hernández.

El “Gansito” aseguró que el rival no será sencillo, pese a que no es de los que más pintan en el circuito de plata. “Zacatepec no va a ser un equipo fácil, vienen de meterle cuatro goles a Cafetaleros y eso demuestra que juegan bien y que pueden hacernos pasar un mal momento si no estamos atentos”.

El técnico Joel Sánchez repetiría el cuadro que hace una semana venció de visita a Correcaminos, y en cual había cinco modificaciones respecto a un partido anterior, incluido el movimiento de poner de titular a Isaac Romo en perjuicio de la máxima contratación de los melenudos, Omar Arellano, quien ni siquiera fue a la banca en Tamaulipas.