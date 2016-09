México derrota 3-1 a El Salvador

Héctor Moreno, Ángel Sepúlveda y Raúl Jiménez se encargaron de las anotaciones; con este resultado, México llegó a 15 unidades en la cima del Grupo 'A'

SAN SALVADOR, EL SALVADOR (02/SEP/2016).- La selección mexicana de futbol estuvo cerca de ofrecer otra infame actuación, pero se recuperó de un marcador adverso y derrotó 3-1 a El Salvador, para mantener su paso perfecto en la fase cuatro de la eliminatoria de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018.



Los goles del triunfo fueron obra de Héctor Moreno, al minuto 51, Ángel Sepúlveda al 58, y Raúl Jiménez de penal, al 73, mientras que Alexander Larín, por la misma vía, había adelantado a los de casa a los 24 de acción.



Con este resultado, el conjunto mexicano, que recibirá el martes a Honduras, llegó a 15 unidades en la cima del Grupo "A", en tanto que los salvadoreños, que se despedirán frente a Canadá, se quedaron con dos, ya sin posibilidad de acceder al hexagonal final.



Fue hasta que el Tri decidió ponerse a jugar cuando mostró la gran diferencia entre uno y otro equipo, la cual no se vio durante un primer tiempo que parecía una extensión de la pesadilla vivida hace unos meses en la Copa América Centenario.



Sin esforzarse al máximo, el cuadro que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio tenía controlado el partido, pero sin generar mucho peligro sobre la meta local.



Cuando los centroamericanos sencillamente no encontraban la manera de pisar con fuerza el terreno rival, un centro al área fue cortado de manera infantil con las manos por Jorge Torres Nilo, para que se decretara la pena máxima.



Alexander Larín cobró la falta a lo "Panenka" y batió a Guillermo Ochoa para poner el 1-0 a favor de los salvadorerños, al minuto 24.



México no logró encontrarse en lo que restó del primer tiempo y fue hasta el complemento, ya sin Torres Nilo en el terreno de juego, cuando reaccionó y empató los cartones al minuto 51.



A partir de ahí, los "verdes" vivieron sus mejores momentos y se apoderaron por completo de las acciones, no solo para darle la vuelta a la pizarra, sino para asegurar el juego.



El tanto de la ventaja cayó al minuto 57 en un centro por derecha de Héctor Herrera a segundo poste, donde Ángel Sepúlveda de cabeza picó su remate.



Sepúlveda tuvo en dos ocasiones la tercera anotación en mano a mano con el portero Oscar Arroyo, pero falló en ambas. Fue hasta el minuto 73 cuando la escuadra mexicana tuvo un penal a favor luego de una falta sobre el propio Sepúlveda, la cual cobró Raúl Jiménez de manera correcta.



El arbitraje estuvo a cargo de Armando Villarreal, de Estados Unidos, que tuvo una mala labor al perdonar varias expulsiones a jugadores de El Salvador. Amonestó a Bryan Tamacas al minuto 10, Roberto Domínguez al 18 y a Jaime Alas al 48 por los de casa; mientras que Jorge Torres Nilo al 22 y Javier Aquino a los 45 vieron cartón preventivo por la visita.



Alineaciones:



El Salvador.- Oscar Arroyo, Bryan Tamacas (Alexander Mendoza, 80), Roberto Domínguez, Moisés García, Alexander Larín, Gerson Mayen, Richard Menjivar (Henry Romero, 83), Darwin Cerén (Denis Pineda, 68), Jaime Alas, Pablo Punyed y Nelson Bonilla. DT. Ramón Maradiaga (HON).



México.- Guillermo Ochoa, Miguel Layún, Hugo Ayala, Héctor Moreno, Jorge Torres Nilo (Jesús Dueñas, 46), Rafael Márquez (Jesús Molina, 75), Héctor Herrera, Andrés Guardado, Angel Sepúlveda, Javier Aquino (Cándido Ramírez, 66) y Raúl Jiménez. DT. Juan Carlos Osorio (COL).