'Chololita' y 'Bufón' superan pesaje para función del Comude

Los pugilistas tapatíos pasan el primer asalto de sus respectivas contiendas

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2016).- Los pugilistas tapatíos Yareli "Chololita" Larios y Salvador "Bufón" Briceño superaron el primer asalto de sus respectivas contiendas al aprobar el límite de peso previo a la cuarta gala boxística organizada por el Consejo Municipal del Deporte de Guadalajara (Comude).

Briceño, quien se medirá al guanajuatense Raúl "Gato" Hernández por el Campeonato Súperpluma de la Federación de Comisiones de Box de la República Mexicana (Fecombox) venció a la báscula al lograr un peso de 58 kilogramos y 600 gramos. Por su parte, Hernández tampoco tuvo contratiempos al registrar un peso de 59 kilogramos.

El "Bufón" regresa al escenario que lo vio triunfar en abril del presente año, cuando dio muestra de su poderío al vencer con un fulminante nocaut a Luis Ulloa en la primera de las galas organizadas por el organismo rector del deporte de la Perla Tapatía.

De igual manera, Yareli Larios, hija del excampeón mundial Óscar "Chololo" Larios, logró un peso de 59 kilogramos, mientras que su rival Perla "Potranquita" Hernández hizo válida la pelea pactada a ocho rounds al pesar 57 kilogramos.

Estos pugilistas formarán parte de la cuarta función de box organizada por el Comude Guadalajara, misma que se llevará a cabo éste sábado 3 de septiembre a partir de las 19:00 horas en las instalaciones del Gimnasio Multiusos del Parque San Rafael.



Listo para triunfar

Previo a su combate del sábado, el "Bufón" Briceño dijo sentirse en plenitud física para poder imponerse ante el experimentado Raúl Hernández en la que será la pelea estelar de esta función.

"Me siento bien, me siento fuerte porque he estado entrenando desde hace un par de meses atrás. Lo vi pelear una vez, sabemos que es un rival que va para adelante y es fuerte, tiene bastante experiencia", señaló.



PARA SABER

Los costos de las entradas van de los 100 pesos en la zona de gradas hasta los 150 pesos en la zona de Ring Side y se podrán adquirir en las taquillas del inmueble. El acceso para los menores de edad será gratuito con la compañía de un adulto.

