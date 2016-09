Pulido espera jugar unos minutos ante Dynamo

El jugador se dice listo para ser tomado en cuenta para el partido amistoso de este domingo

GUADALAJARA, JALISCO (02/SEP/2016).- Tras solucionar su problema de visa, el delantero del Guadalajara, Alan Pulido, se dijo listo para ser tomado en cuenta este domingo en Houston, donde enfrentarán al Dynamo, en cotejo de carácter amistoso para aprovechar la fecha FIFA.



La determinación final la tiene el técnico Matías Almeyda, quien adelantó que buscará que todo el plantel esté jugando algunos minutos, aunque el tema de Pulido no lo tiene claro porque apenas tiene un entrenamiento con el equipo.



Otro aspecto a tomar en cuenta en si juega o no, es que no quieren abonar a una posible lesión, el jugador le ha mencionado al cuerpo técnico que se siente un poco desadaptado al horario y siente algo de cansancio.



El delantero durante la firma de autógrafos que dio al concluir la práctica, aseguró estar listo para debutar con el legendario "9" en los dorsales: "Me muero por jugar mi primer partido con Chivas; un poco cansado por los viajes (que ha realizado en la última semana)".



Estos son los jugadores que viajaron a Houston:

- Porteros: Rodolfo Cota, Antonio Rodríguez, Miguel Jiménez.

- Defensas: Miguel Ponce, Oswaldo Alanís, Jesús Sánchez, Jair Pereira, Edwin Hernández, Hedgardo - Marín, Miguel Basulto, Carlos Villanueva.

- Medios: Mauro Contreras, Edson Torres, José Juan Vázquez, Josué Lázaro, Michael Pérez, Carlos Salcido, Eduardo López.

- Delanteros: Isaac Brizuela, Michelle Benítez, Carlos Cisneros, Marco Bueno, Alan Pulido, Néstor Calderón, Alejandro Zendejas.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ